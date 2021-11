Les 6 étapes de montagne du Giro Italia 2022 dévoilées

Publié le 10/11/2021 11:50

Les étapes de haute montagne du Giro Italia 2022 nous promettent du grand spectacle. Les six étapes comportent des ascensions qui décideront sans aucun doute de l’issue de cette 105e édition de la Corsa Rosa.

Le vainqueur du précédent Giro d'Italia Egan Bernal a commenté : "Avec ces six étapes de haute montagne, il est clair que le Giro d'Italia 2022 sera encore plus difficile. La première arrivée en montée sur l'Etna sera importante et pourrait vraiment priver du classement général ceux qui ne sont pas à 100% en forme pour la première semaine de course. Ensuite, il y aura les montées mythiques comme le Mortirolo, où de grands champions ont écrit des chapitres importants de l'histoire du cyclisme, des coureurs comme Pantani et bien d'autres.

Les 6 étapes de montagne du Giro Italia 2022

AVOLA – ETNA (Rifugio Sapienza) : 166 km – 3590 m - ****

Une étape dans l'arrière-pays sicilien avec une arrivée en montée. Depuis Avola, l'itinéraire passe par Noto, centre du Barocco sicilien. Il continue ensuite en passant par les régions de Pantalica et Vizzini en s'approchant du volcan. L'ascension finale, qui se termine au rifugio Sapienza (comme elle l'a fait à d'autres occasions), suit un itinéraire sans précédent. La montée est abordée depuis Ragalna (comme en 2018), mais passe ensuite du côté classique de Nicolosi (comme en 2011) pour les 14 derniers kilomètres.

ISERNIA – BLOCKHAUS : 187 km – 4990 m - *****





Une étape de haute montagne parmi les Apennins. Dès les premiers kilomètres d'Isernia en direction de Rionero Sannitico, l'itinéraire monte. Il longe l'historique Macerone puis atteint le premier col de Roccaraso. En ce qui concerne Guardiagrele, qui n'est qu'effleuré, le seul tronçon assez calme de l'étape est principalement en descente. Commence alors la double montée jusqu'au Blockhaus. De Pretoro, les coureurs atteindront le Passo Lanciano pour ensuite redescendre à Lettomanoppello et, après avoir longé la base de la Majella, monter jusqu'à l'arrivée depuis Roccamorice comme ils l'ont fait en 2017. Le final de l'étape présente des pentes à deux chiffres le long d'une série de virages en épingle à cheveux. menant à l'arrivée.

RIVAROLO CANAVESE – COGNE : 177 km – 4030 m - ****

Une étape typique des Alpes occidentales qui comporte de très longues montées (même si sans dénivelé excessif). L'étape part de Rivarolo Canavese et suit une approche classique le long de la Dora Baltea pour entrer dans la Vallée jusqu'à atteindre la capitale. Les coureurs monteront ensuite coup sur coup Pila jusqu'à Le Fleurs, une montée qui accueille le retour du Giro après une absence de trente ans, Verrogne (déjà grimpé en 2019) et Cogne pour finir dans le Parc National du Grand Paradis, qui compte désormais 100 ans. ans. Plus de 46 km des 80 derniers km seront tous en montée.

SALÒ – APRICA (Scène viticole de Sforzato) : 200 km – 5440 m - *****

Une étape classique de la Valteline avec une succession de montées dont certaines ont été redécouvertes après de nombreuses années. L'étape part de Salò pour parcourir le Val Sabbia et, après la montée de Bagolino, le Goletto di Cadino (dernière attaque en 1998 à l'occasion de la chevauchée victorieuse de Pantani à Montecampione). En remontant le Val Camonica, les coureurs gravissent le Mortirolo depuis Monno (comme en 2017) pour redescendre à Grosio et suivre les routes du vin Sforzato auxquelles l'étape est dédiée, gravir Teglio (une ville qui donne son nom à la vallée) et puis rejoindre Aprica par le Valico di Santa Cristina - passé pour la dernière fois en 1999.

PONTE DI LEGNO – LAVARONE : 165 km – 3740 m - ****

Une étape de montagne divisée en deux parties. Il s'agit d'un départ en montée vers le Passo del Tonale, suivi d'un tronçon de plus de 70 km, toujours sensiblement en descente. Après avoir traversé l'Adige, l'itinéraire monte à Palù di Giovo (historiquement un fief de la famille Moser), en passant par la Valle di Mocheni pour atteindre Pergine Valsugana et le dernier tronçon, ce qui constituerait une étape difficile en soi. Après Pergine, les coureurs escaladeront le col du Vetriolo d'un nouveau côté et la montée du Menador avec ses virages serrés en épingle à cheveux et ses tunnels typiques des routes creusées dans la roche en temps de guerre (appelées Kaiserjägerweg). Après le GPM de Monte Rovere, quelques kilomètres vallonnés amèneront très probablement un tout petit groupe à l'arrivée.

BELLUNO – MARMOLADA (Passo Fedaia) : 167 km – 4490 m - *****





Une étape classique des Dolomites et la dernière arrivée en montée du Giro d'Italia en 2022. Elle commence à Belluno par un petit détour par la vallée de Piave entre Sedico, Santa Giustina et la Certosa di Vedana. La course entre ensuite dans la vallée de Cordevole, qui est escaladée par Agrodo et Cencenighe. C'est le début du trio final de montées avec le col de San Pellegrino (pentes de plus de 15% après Falcade) suivi du col de Pordoi (Cima Coppi 2022) et enfin du col de Fedaia avec la fameuse Malga Ciapela tout droit, qui maintient des pentes de plus de 10% et atteint 18% . Il n'y a pas de Serrai di Sottoguda, car sa route a été effacée par la tempête Vaia. La scène touche à de nombreux lieux symboliques et, après 14 ans, la Marmolada est à nouveau le lieu d'arrivée.