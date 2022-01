Les équipes, le parcours et les étapes du Tour Of Oman 2022

Publié le 28/01/2022 12:50

En 2022, le Tour of Oman et ses routes emblématiques font leur retour au calendrier international pour la 11e édition de la course, longue de six étapes disputées du 10 au 15 février.

Le Tour of Oman de retour en 2022 après 2 ans d’absence

Le Sultanat d'Oman et ses paysages uniques ont offert des courses spectaculaires depuis le succès inaugural de Fabian Cancellara, premier vainqueur du classement général à Mascate, en 2010. Les vainqueurs du Tour de France Christopher Froome et Vincenzo Nibali se distinguent également au palmarès et le kazakh Alexey Lutsenko a quant à lui remporté les deux dernières éditions.

L'événement a été annulé en 2020 lorsque le pays a observé une période de deuil après la mort du sultan Qaboos bin Said. L'année dernière, la course n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Le peloton professionnel est maintenant sur le point de revenir dans la Perle d'Arabie : 18 équipes originaires de quatre continents se dirigent vers les rives du Golfe d'Oman.

© ASO Pauline Ballet



Les équipes sélectionnées pour le Tour d’Oman

Le peloton sera constitué de sept WorldTeams, neuf ProTeams et une équipe Continentale. Pour la première fois dans l'histoire de la course, l'équipe nationale d'Oman participera également, offrant à une sélection de coureurs locaux l'opportunité de se mesurer à l’élite internationale.

Les équipes WorldTeams :

Intermarché – Wanty - Gobert Matériaux

Team BikeExchange - Jayco

UAE Team Emirates

Groupama - FDJ

Team DSM

Cofidis

Quick-Step Alpha Vinyl Team

Les équipes ProTeams :

B&B Hotels - KTM

Bardiani CSF Faizane'

Bingoal Pauwels Sauces WB

Bingoal Pauwels Sauces WB Burgos - BH

Euskaltel-Euskadi

Gazprom - Rusvelo

Team Arkea-Samsic

Team Novo Nordisk

Uno-X Pro Cycling Team

Équipe Continentale :

Astana Qazaqstan Development Team

Sélection nationale :

Équipe Nationale d'Oman

© A.S.O Pauline Ballet © A.S.O Pauline Ballet

Le parcours et les étapes du Tour d’Oman 2022

Le parcours de 891 km met en lumière la variété des terrains et des paysages du territoire omanais. La première étape s’élancera depuis l'intérieur des terres, devant le fort d'Al Rustaq, et se dirigera vers Mascate pour une arrivée devant le Palais des congrès et des expositions (Oman Convention & Exhibition Center).

Les coureurs visiteront également le port de Suhar, dans le nord du pays (étape 2), et des sites emblématiques tels que l'Université du Sultan Qaboos (étape 3), l'Opéra Royal de Mascate (étape 4), Samail (étape 5) et Al Mouj Mascate (étape 6), sans oublier le Jabal Al Akhdhar (Green Mountain).





Les sprinteurs peuvent entrevoir trois opportunités de briller sur les étapes menant à Qurayyat (arrivée au sommet d'une montée de 2,8 km à 6,5%), l'Opéra Royal de Mascate (après un parcours explosif autour de la montée de Boushar Al Amerat) et Jabal Al Akhdhar (Green Mountain, 5,7km à 10,5%) seront le théâtre d’une bataille âpre pour la victoire finale, avant les traditionnelles célébrations dans la capitale, après six jours de course.