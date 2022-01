Les étapes du Saudi Tour 2022 en détail

Publié le 17/01/2022 09:00

Le deuxième Saudi Tour, classé 2.1 au calendrier UCI se déroulera sur cinq étapes dont trois favorables aux sprinters, du 1er au 5 février 2022.

© A.S.O Pauline Ballet

Un secteur comparable à la Vuelta sur le Saudi Tour

Une grande première s’annonce dans l’histoire, encore récente (depuis le début du XXIe siècle), des courses cyclistes majeures disputées au Moyen-Orient : le Saudi Tour va se jouer à la veille de l’arrivée finale sur un secteur que le directeur technique de l’épreuve, compare au célèbre Angliru de La Vuelta. L’avant-dernière étape s’achèvera par 4km d’ascension dont 1,5km à 22% précédant 7km sur un plateau offrant le paysage lunaire des Skyviews de Harrat Uwayrid et une vue imprenable sur la vallée d’AlUla, qui constitue le point d’ancrage de la deuxième édition soutenue par le gouvernement d’Arabie Saoudite.

Il reste quand même une tradition immuable dans les courses du Moyen-Orient et le début de la saison cycliste internationale : les sprinters sont à la fête. Trois étapes sur les cinq au programme peuvent leur convenir, à savoir la première, la troisième et la cinquième, selon un rythme qui réfute la monotonie. Le Saudi Tour 2022 commencera par mettre en valeur le Winter Park, point de départ de nombreuses expériences phares d'AlUla (randonnées, visite du site de Hegra inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, départ des transports vers Harrat Uwayrid pour observer les oasis et les paysages, concerts de stars mondiales). L’hiver, qui s’étend de mi-octobre à mi-mars en Arabie Saoudite, représente le temps fort de la saison touristique pour son climat agréable (5° la nuit, de 17° à 25° en journée).

Les étapes du Saudi Tour 2022

1re étape : Winter Park - Winter Park, 198km

2e étape : Taibah University - Abu Rakha, 163,9km

3e étape : Tayma Hadaj Well - AlUla Old Town, 181,2km

4e étape : Winter Park - Skyviews of Harrat Uwayrid, 149,3km

5e étape : AlUla Old Town - AlUla Old Town, 138,9km

C’est dans ces conditions que se disputera la première étape, la plus longue (près de 200km), la plus scénique également. Elle se singularise par un tronçon de 7,5km de route non-goudronnée d’une largeur de huit mètres où les coureurs seront filmés au beau milieu du site classé par l’UNESCO. Ce sera le théâtre du sprint bonification de la journée, deux autres sprints intermédiaires figurant au programme quotidien du Saudi Tour. « Il peut y avoir du vent sur cette étape qui présente 1 200 mètres de dénivelé positif, décrit le directeur technique de l’épreuve. 80% du parcours est en faux-plat mais les 20 derniers kilomètres sont rigoureusement plats. »

La deuxième étape est annoncée « pour costauds ». Le final ne sera pas seulement de toute beauté au niveau du paysage. Après le franchissement de nombreuses difficultés, les 500 derniers mètres tout plats seront précédés d’une montée d’1,7km à 9% de pente moyenne, ce qui en fait a priori une étape décisive pour le classement général.

La troisième, sans grand relief, s’élancera de Tayma Hadaj Well, qui est un des plus grands puits d’Arabie Saoudite, pour s’achever dans la vieille ville d’AlUla, devant le château, au terme d’une ligne droite d’1km, la même qui accueillera la dernière arrivée.

L’étape tant attendue des Skyviews de Harrat Uwayrid présente le contraste d’une route plate comme la main avant les 40 derniers kilomètres particulièrement exigeants. Les coureurs verront de loin la montagne sans savoir comment l’aborder. « Le final est superbe et vraiment très dur », annoncent les organisateurs.

Les 16 équipes sélectionnées pour le Saudi Tour 2022

Les huit équipes UCI WorldTeams sélectionnées :

Bahrain Victorious (BRN)

Bora – Hansgrohe (GER)

Cofidis (FRA)

Lotto Soudal (BEL)

Quick-Step Alpha Vinyl Team (BEL)

Team BikeExchange – Jayco (AUS)

Team DSM (NED)

UAE Team Emirates (UAE)

Les cinq équipes UCI ProTeams sélectionnées :

Alpecin-Fenix (BEL)

B&B Hotels – KTM (FRA)

Team Arkéa – Samsic (FRA)

TotalEnergies (FRA)

Uno-X Pro Cycling Team (NOR)

À ces 13 équipes, se joindront les trois premières équipes de l’UCI Asia Tour 2021 :