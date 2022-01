Les nouveaux Kits 2022 de la formation EF Pro Cycling

Publié le 26/01/2022 07:00

Les formations EF Education First ont présenté leur nouveau kit 2022 à Gérone.

Cette saison, c'est la première fois qu'EF Education-TIBCO-SVB alignera en Rapha, car EF Education First a rejoint TIBCO Software et Silicon Valley Bank en tant que co-sponsors en titre de l'équipe féminine la plus ancienne d'Amérique du Nord. L'équipe fait le pas vers le WorldTour cette saison.





Le design des maillots EF Education First 2022

Les deux équipes s'affronteront avec un kit au design similaire ne se différenciant qu’avec une subtile variation de couleur. Le nouveau design, est une modélisation informatique obtenue grâce à un codage créatif et à la manipulation d'images/de motifs. C’est une interprétation moderne du motif Argyle qui fait partie intégrante du langage visuel d'EF depuis des années.

Rapha et les équipes EF continueront d'apporter de nouvelles perspectives au sport cycliste. En plus de porter le kit dans le WorldTour, les coureurs des deux équipes participeront à nouveau à un certain nombre d'événements ailleurs dans le calendrier des courses cyclistes, y compris le nouveau Grand Prix Life Time. Ceux-ci seront tournés par l'équipe média interne de Rapha pour une nouvelle série de films célébrant les personnages et les histoires du cyclisme.