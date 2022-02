Les Strade Bianche : Le parcours 2022 en détail

Publié le 16/02/2022 20:15

Le samedi 5 mars, les courses professionnelles masculines et féminines se dérouleront sur le parcours traditionnel des Strade Bianche, avec départ et arrivée à Sienne.

Les parcours des Strade Bianche et Strade Bianche Women Elite, qui se dérouleront le samedi 5 mars, ont été officiellement confirmés aujourd’hui’hui. Les deux courses, selon la tradition récente, partiront de la Fortezza Medicea à Sienne et se termineront dans le cadre unique de la Piazza del Campo à Sienne, après 184 km pour la course masculine et 136 km pour les concurrentes féminines. « La classique nordique la plus méridionale d'Europe », qui fait partie de l’UCI World Tour depuis 2017, est désormais une course incontournable. Le dernier vainqueur à triompher sur la Piazza del Campo est le Néerlandais Mathieu van der Poel suivi à 20’’ par Egan Bernal.





Parcours et profil Strade Bianche 2022 hommes

184km, 11 secteurs et 63km sur routes en terre (34,2% du parcours).

Parcours et profil Strade Bianche 2022 femmes

136km, 8 secteurs et 31,4km sur routes en terre (23,1% du parcours).

Les Strade Bianche Women Elite auront lieu à Sienne, quelques heures avant le départ de la course masculine. La course devrait être l'une des plus spectaculaires de l'année, un événement unique sur la scène cycliste mondiale grâce à la fois à son caractère particulier de parcours comprenant les célèbres routes de gravier de la Toscane et au haut niveau des participants. L'édition précédente avait été remportée par Chantal van den Broek-Blaak.

Le parcours des Strade Bianche 2022 en détail

Pour cette édition 2022 c'est un parcours sinueux et vallonné, sans longues montées, mais avec des bosses importantes, surtout sur les sections non pavées du parcours. Il y a environ 63 km de routes de gravier, réparties sur 11 secteurs, dont huit sont partagés avec le parcours Women Elite.

En partant de la zone Stade/Forteresse Médicéenne de Sienne, les premiers kilomètres vallonnés sont sur asphalte avant d'atteindre le secteur 1 en gravier de 2,1 km de long au km 18, qui est parfaitement droit et légèrement en descente. Après quelques kilomètres, les coureurs affrontent alors le Secteur 2 (5,8km), premier vrai défi, avec une courte descente suivie d'une longue montée avec des sections à plus de 10% de dénivelé. Le parcours passe ensuite par Radi, où commence le secteur 3 en gravier (4.4k) suivi de peu par le secteur 4 – nommé « La Piana » – et l'un des secteurs terre classiques de la course (long de 5,5 km, et présent sur le parcours depuis la première édition) sans dénivelé significatif, menant à Buonconvento.

Après le passage par Buonconvento, les coureurs atteindront la station de ravitaillement, positionnée dans la zone de Ponte d'Arbia. Bientôt, la route atteint Monteroni d'Arbia, qui marque le début du secteur 5 de San Martino in Grania (9,5 km) au milieu des Crete Senesi. C'est un long secteur avec des hauts et des bas continus pour commencer, et se termine par une montée sinueuse avant de retrouver le tarmac. Après Castelnuovo Berardenga, il y a une très courte section plate de gravier (300 m) avant que les coureurs n'affrontent, après Monteaperti, le secteur 6 - il ne fait que 800 m de long, mais accueille les coureurs avec une rampe à deux chiffres avant de rejoindre le tarmac à Vico d’Arbia puis une route goudronnée à travers Pieve a Bozzone.

Vient ensuite l'avant-dernière section de gravier (Secteur 7, 2,4 km) dans la montée vers le Colle Pinzuto, avec des pentes allant jusqu'à 15 %. Après quelques kilomètres supplémentaires, les coureurs affronteront la dernière section de gravier (secteur 8, 1,1 km) qui présente une séquence de descentes exigeantes suivie d'une montée très percutante (avec une pente maximale de 18%) qui se termine au Tolfe. De là, seuls 12 km séparent les coureurs de l'arrivée sur la Piazza del Campo, à Sienne. Les derniers kilomètres sont les mêmes que pour le parcours masculin.

Le vainqueur de 2021, Mathieu van der Poel, a déclaré : "Gagner les Strade Bianche l'année dernière a été l'un des jours les plus spéciaux de ma carrière de cycliste car c'est une course que je voulais vraiment gagner un jour. Rouler vers Sienne avec certains des coureurs les plus forts du monde était quelque chose de vraiment spécial. Je me sentais vraiment fort et j'étais heureux de terminer le travail que mes coéquipiers avaient fait tout au long de la course. C'est triste de ne pas pouvoir être là dans quelques semaines pour défendre mon titre. Je vais soutenir mes coéquipiers et Je suis convaincu qu'ils peuvent obtenir un bon résultat sur les superbes routes de la Toscane."

Mauro Vegni, directeur du RCS Sport Cycling, a déclaré : "Nous avons depuis longtemps établi une relation fructueuse avec l'administration de Sienne qui nous permet d'organiser l'une des courses les plus appréciées des coureurs et des fans et à travers laquelle nous pouvons promouvoir dans le monde entier le territoire unique de les Siennois, y compris le cadre incomparable de la Piazza del Campo.Avec Strade Bianche et Strade Bianche Women Elite, nous confirmons le chemin bien établi qui depuis quelques années a contribué à faire de ces courses un point de référence parmi les grands événements de la scène internationale ."