Mathieu van der Poel reprend le vélo progressivement mais dans la crainte

Publié le 07/02/2022 17:30

Contraint au repos pour des douleurs au dos, Mathieu van der Poel semble impatient de retrouver son niveau. Il a repris progressivement l’entraînement ces derniers jours.

Le coureur hollandais, Mathieu van der Poel, avait vu sa seconde moitié de saison 2021 très perturbée par des douleurs au dos. Alors qu’il était l’un des principaux favoris aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier dans la catégorie VTT, une lourde chute sur le dos a fait dérailler sa saison. Après une reprise prometteuse, le coureur hollandais a dû se faire opérer du genou. De nouvelles douleurs au dos (un pincement d’un disque intervertébral) ont eu raison de sa saison de cyclo-cross et l’ont contraint au repos depuis fin décembre. Il a toutefois repris un entraînement léger la semaine dernière.





Une reprise d’entraînement progressive pour Mathieu van der Poel

Contraint au repos pour soigner son dos rapidement, Mathieu van der Poel semble ronger son frein avec l’envie de retrouver son niveau le plus rapidement possible. Il est remonté sur le vélo pour la première fois depuis de longues semaines ces derniers jours alors que beaucoup pensaient qu’il serait contraint au repos pour un long moment encore. Il ne s’agit pas évidemment d’un véritable entraînement de coureur d’élite, mais une reprise très progressive. Sans doute a-t-il en point de mire les classiques flandriennes du mois d’avril (Paris-Roubaix et le Tour des Flandres).

En effet, selon nos confrères britanniques du magazine « CyclingNews », le petit-fils de Raymond Poulidor aurait fait un modeste parcours de 19,5 Km sur Zwift le 29 décembre dernier. Le lendemain, il remontait sur son vélo d’intérieur ainsi que le jour suivant avec un bloc de 27 Km. Le 2 février, après une journée de repos, il a fait sa première sortie sur route dans les environs d’Anvers. Pendant près de 2 heures, il a parcouru 64 Km sous la pluie avec une vitesse moyenne de 33 Km/h. Le lendemain, il a réalisé une boucle de 75 Km accompagné de Zdenek Stybar, le coureur de QuickStep-AlphaVinyl, à une vitesse moyenne de 31,6 km/h. Après un vendredi de repos, le hollandais a de nouveau repris la route aujourd'hui avec un parcours plus long de 98,98 Km sur terrain plat. Selon les données Strava, le coureur a réalisé le parcours à la vitesse moyenne de 31,7 Km pour une puissance de 227 Watts.

Sortie du Lundi 07/02/2022 | © Strava

Une période cruciale pour le coureur de Alpecin-Fenix

Selon nos confrères britanniques, l’entourage de Mathieu van der Poel assure que la reprise complète de l’entraînement du champion hollandais ne se fera que lorsqu’il ne souffrira plus du tout du dos. Cette semaine semble donc cruciale pour le coureur néerlandais, mais les signes semblent être encourageants. Toutefois, toute résurgence de la douleur pourrait totalement remettre à plat le programme du champion de cyclo-cross, de VTT et de course sur route.

Mathieu van der Poel joue donc un peu avec le feu en accélérant sa reprise d’entraînement. Quoi qu’il en soi, même avec une reprise rapide de l’entraînement, le coureur sera sans doute trop juste pour l’ouverture des classiques comme la Strade Bianche qu’il avait remporté la saison passée.

© Strava MVDP