Publié le 05/02/2022 17:00

Au classement général, le jeune Belge devance respectivement Santiago Buitrago et Rui Costa de 36 et 48 secondes.

Dylan Groenewegen remporte une seconde étape sur le Saudi Tour 2022

Comme prévu, la dernière étape du Saudi Tour 2022 s’est conclue par un sprint massif, au cours duquel Dylan Groenewegen a de nouveau démontré qu’il était le plus rapide du peloton en remportant sa deuxième étape cette semaine. Après sa démonstration dans l’ascension finale de la 4e étape, Maxim Van Gils remporte cette 2e édition du Saudi Tour. Au classement général, le jeune Belge devance respectivement Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et Rui Costa (UAE Team Emirates) de 36 et 48 secondes.

Dylan Groenewegen (Team BikeExchange - Jayco) | © A.S.O Pauline Ballet

Maxim Van Gils remporte le classement final du Saudi Tour 2022

© A.S.O Pauline Ballet

Le jeune Belge de Lotto Soudal Maxim Van Gils n’a pas laissé filer la victoire finale lors de la dernière étape du Saudi Tour. Cette dernière journée s’est achevée par un sprint massif remporté par Dylan Groenewegen. Caleb Ewan, victime d’une crevaison à deux kilomètres de la fin, n’a malheureusement pas pu défendre ses chances. En son absence dans la dernière ligne droite, c’est son coéquipier Jasper De Buyst qui a sprinté vers une belle septième place. Ewan a également dû céder sa tunique rouge au coureur néerlandais Dylan Groenewegen. Avec la victoire au classement final, deux succès d’étapes et le maillot blanc du meilleur jeune, l’équipe Lotto Soudal peut se montrer satisfaite de sa prestation au Saudi Tour.

Maxim Van Gils, 22 ans, était soulagé d’avoir pu défendre son maillot de leader lors de la dernière étape de ce Saudi Tour.

« Hier, j’ai remporté ma première course professionnelle et aujourd’hui, j’empoche ma première victoire au classement général, c’est un sentiment très spécial », réagit Maxim Van Gils, tout sourire. « Cette semaine était une très belle expérience. Je voudrais d’ailleurs remercier toute l’équipe pour leur travail, cette victoire n’aurait pas été possible sans eux. Cette dernière étape n’a pas été simple, ça a roulé vite aujourd’hui. Thomas De Gendt a notamment fait un travail incroyable pour garder l’échappée sous contrôle. Place maintenant à un peu de repos avant de préparer les prochaines courses. On verra bien ce qu’on pourra y faire, mais la victoire est toujours l’objectif pour Lotto Soudal. »

Maxim Van Gils reprendra la compétition en Espagne, où il participera à la Clásica Jaén Paraiso Interior et à la Ruta del Sol.