Peter Sagan remporte le Criterium Giro d'Italia

Publié le 06/11/2021 18:25

Pour sa dernière course avec l’équipe Bora-Hansgrohe, Peter Sagan a remporté le critérium organisé à Dubaï à l’initiative des organisateurs du Giro d'Italia

Le coureur slovaque de la Bora-Hansgrohe, qui rejoindra la saison prochaine l’équipe TotalEnergies, a remporté l’épreuve en battant Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Le Giro d'Italia Criterium Dubaï se disputait sur 30 tours organisés sur un circuit de 2,1 kilomètres, le parcours représentant approximativement la forme du symbole de l’infini qui inspire d’ailleurs le trophée du Giro.





La course, plutôt bon enfant, s’est décantée à deux tours de l’arrivée soit approximativement à 4km de la ligne, avec Egan Bernal qui a lancé une attaque suivi par Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Marc Hirschi (UAE-Team Emirates) et enfin Peter Sagan qui règlera aisément le sprint final à deux contre Egan Bernal. Elia Viviani remporte quant à lui le classement par points. Attila Valter (Groupama-FDJ) a été nommé coureur le plus combatif tandis que Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) a enregistré le meilleur tour en course.





Le vainqueur du tout premier critérium du Giro d'Italia, Peter Sagan

"C'était une course très spéciale, c'est incroyable d'être ici et d'avoir l'opportunité de participer au critérium du Giro d'Italia à l'Expo 2020 Dubaï. Je Je suis très heureux d'avoir pu remporter la victoire dans ce lieu unique. Je tiens à remercier mes coéquipiers qui ont gardé la course sous contrôle. Dans la première partie du Critérium, j'ai essayé d'être devant et de disputer les sprints pour remporter le classement par points mais j'ai vite réalisé qu'Elia Viviani était plus rapide que moi aujourd'hui. J'ai décidé de changer de tactique. J'ai essayé de récupérer pendant 10-15 tours, c'était une course très rapide. Puis dans les derniers tours Bernal, Hirschi et Bouchard ont attaqué et j'ai J'ai décidé de les suivre – c'était la bonne décision. Après que Bernal ait de nouveau attaqué, j'ai réussi à rester avec lui et à le battre sur la ligne. Je suis très heureux de ce succès !"

Elia Viviani remporte le classment par points

Elia Viviani : "Je garde de bons souvenirs de Dubaï - ayant remporté le Dubai Tour en 2018 - et du Giro d'Italia, surtout de 2018 lorsque j'ai remporté la Maglia Ciclamino au classement par points. Étant un coureur italien, je suis fier d'avoir participé au premier Critérium du Giro d'Italia à l'Expo 2020 Dubaï et d'avoir obtenu le classement par points sur la scène devant le pavillon de l'Italie".

Filippo Ganna fait le meilleur temps en course

Filippo Ganna : "Je savais que je ne pouvais pas gagner dans un sprint massif contre Sagan et Viviani, alors j'ai essayé d'attaquer et d'anticiper le sprint. Le peloton derrière a fait un excellent travail et a réduit l'écart, mais au moins j'ai réussi à enregistrer le tour le plus rapide de la course".

Attila Valter coureur le plus combattif du Criterium Giro d'Italia

Attila Valter : "Au début de la course, j'ai décidé que je voulais courir de manière agressive et je suis passé à l'attaque avec les deux autres coureurs. Je suis très heureux de recevoir le prix du "Cavalier le plus agressif" car il reflète le style de conduite que j'aime. Maintenant, j'espère pouvoir passer du temps à Dubaï pour visiter l'Expo 2020 Dubaï et la ville".