Pogacar et Ayuso, entre respect et rivalité au sein de UEA Team Emirates

Publié le 20/01/2022 17:55

Juan Ayuso, le grand espoir du cyclisme espagnol, a rejoint Tadej Pogacar au sein de l’équipe UEA Team Emirates. Les deux coureurs ont tissé une relation faite de respect… et de rivalité.

Juan Ayuso a rejoint l’équipe UEA Team Emirates dans le courant de l’année dernière en provenance de l’équipe italienne Colpack-Ballan. Cette équipe continentale est la réserve de l’équipe World Tour Bahrain. A tout juste 19 ans, le coureur barcelonais est considéré comme un grand espoir du cyclisme espagnol. Très ambitieux, le catalan, qui réside désormais à Andorre, a ainsi rejoint le slovène Tadej Pogacar, considéré comme le meilleur cycliste du monde actuellement. Pendant le camp d’entraînement de l’équipe à Alicante (du 5 au 17 janvier dernier), les deux hommes se sont défiés… au point d’affoler les chronos.





Une ascension digne d’une grande étape du Tour de France

Le 9 janvier dernier, l’équipe UAE Team Emirates était à l’entraînement. Après avoir déjà franchit un premier col, les deux hommes arrivent au pied du col de Rates, dans la Montagne du Carrascal, au cœur d'Alicante. Ce col, très connu des cyclistes, présente 650 mètres de dénivelé. Sur près de 10 km d’ascension, avec une pente moyenne de 7 % et allant jusqu’à 14 %, cette montée est particulièrement difficile. Tadej Pogacar démarre très fort l’ascension et Juan Ayuso prend sa roue. Le coureur slovène mène alors un rythme effréné mais le jeune espagnol suit le train de celui qui a détruit tous les autres coureurs dans les Alpes et les Pyrénées l’an passé.

La voiture de l’équipe avec à son bord son directeur Joxean Matxin, et son entraîneur, Inigo San Millán, suit cette ascension, chrono en main. Ils observent comment Juan Ayuso résiste au train d’enfer mené par Tadej Pogacar. Lorsque la portion à 14 % arrive, Pogacar veut donner le coup de grâce à son jeune coéquipier en accélérant. Rapidement, le slovène creuse un écart de 14 à 15 secondes sur le jeune espagnol mais cet écart n’augmente pas plus. Les deux coureurs sont à plein régime et, en haut du col, l’avance du slovène n’est que de 14 secondes.

Tadej Pogacar bat le record de l’ascension, Juan Ayuso à 14 secondes

Dans les heures qui suivent cette ascension, les deux coureurs publient leurs données Strava et leur chrono dans l’ascension. Avec 24 min et 50 secondes, Tadej Pogacar bat le record de l’ascension du col de Rates. Juan Ayuso l’a gravit en 25 min et 4 secondes. Les données Strava publiées montrent que les deux hommes ont déployé la puissance de 6,5 Watts par Kilo pendant l’ascension. Des résultats époustouflants alors que nous ne sommes qu’en janvier, à plusieurs mois des premiers grands objectifs des coureurs.

A l’issu de cet entraînement, Inigo San Millán, l’entraîneur de l’équipe a déclaré : « J'ai mis les deux en même temps pour qu'ils soient piqués, l'un pour que Tadej voit qu'il ne peut pas se détendre parce qu'Ayuso arrive fort, et l'autre pour qu'il voie qu'il se rapproche des meilleurs. Les deux ont été piqués à vif. Je ne fais pas de Vo2max. Lactates et seuil de puissance. Dans le col de Rates, l'intensité de son entraînement était similaire à celle d'une étape du Tour. Si Ayuso fait cela dans une course sans Tadej... ».

Deux coureurs qui se respectent malgré une certaine rivalité

Le lendemain, Juan Ayuso explique ses ambitions à la presse espagnole : « L'équipe me demande de gagner, et je me demande de gagner » avant d’ajouter : « Je m'entraîne pour gagner. C'est ma motivation, c'est ce à quoi j'aspire. Quand je suis sur la ligne de départ, je veux que ce soit juste pour concourir. Comme je suis quelqu'un de très ambitieux, je suis le premier à l'exiger de moi-même ». Le jeune espoir catalan a aussi évoqué sa relation avec Tadej Pogacar : « Je lui ai déjà dit que je suis très reconnaissant qu'à la fin de la journée, il m'aide et me donne confiance. Je pense que lorsque je lui parle de mes ambitions, il se voit un peu comme moi quand il avait mon âge. Évidemment, il est à un niveau bien plus élevé maintenant, mais c'est parce qu'il se reconnaît en moi que nous nous entendons si bien. Nous avons beaucoup de plaisir à nous entraîner. Toutes ces heures passées seul sont un travail très dur, mais en groupe, c'est très agréable ».

Plus discret, Tadej Pogacar a confié à la presse : « Juan et moi nous sommes entraînés ensemble. Rien que dimanche, c'était l'un des jours les plus durs de ce camp d'entraînement et nous nous sommes testés, nous avons vu comment nous étions en forme, sur le Col de Rates et sur une autre ascension » avant de poursuivre : « Je me sens très bien. La forme est là où je veux qu'elle soit. Je pense que Ayuso va être super fort cette année, il est déjà super motivé, il pense à ses grands objectifs. Cette année, il aura donc une chance. Il peut la saisir et montrer à quel point il est bon ».





UAE Team Emirates donne toutefois la priorité à Tadej Pogacar

Inigo San Millán est évidemment ravi d’entraîner ces deux coureurs au potentiel incroyable et tient à rappeler que : « Ayuso dit ce qu'il pense, mais il sait que cette année, le titre de gloire revient à Tadej ». L’entraîneur de l’équipe poursuit en évoquant la capacité du prodige espagnol : « Mais, bien sûr, il pense que Tadej n'est pas son plafond, que son plafond est d'être meilleur que Tadej. De grandes ambitions. Il rêve grand. Pourquoi serait-il impossible de battre Tadej ? Il y va. Et il est très professionnel. Les cracks sont des gens d'une autre planète, des animaux de compétition, ils sont faits pour ça. Ils ne savent pas comment vivre sans l'ambition de gagner, d'être le meilleur du monde, une addiction ».

Reste toutefois à savoir si Juan Ayuso sera capable de maintenir cette mentalité. Une question que le coureur balaie du revers de la main : « Que les autres exigent autant de moi ne m'inquiète pas tant que ça. Et même si je suis ambitieux et que je veux obtenir des résultats, cela reste un sport, et il y a d'autres choses dans la vie. J'ai du mal à le dire moi-même, mais je pense que pour le moment, pour l'instant, j'ai aussi été capable de faire face à l'échec. Je pense que je sais comment surmonter la frustration ».