TotalEnergies : l'ambitieux pari de Peter Sagan

Actuellement en UCI Pro Team, l’équipe française compte sur sa recrue phare, Peter Sagan, pour booster ses résultats avec l’objectif avoué de passer en World Tour. Le point sur cette venue.

Le coureur slovaque, désormais âgé de 32 ans, a rejoint l’équipe TotalEnergies. Une recrue surprise pour l’équipe française qui comptera sur l’une des stars du peloton ces dernières années. Le triple champion du monde et sept fois meilleur sprinter sur le Tour de France a en effet rejoins l’équipe dirigée par Jean-René Bernaudeau pour les saisons 2022 et 2023. L’objectif clairement affiché par le recrutement de Peter Sagan est bien évidemment de faire monter l’équipe en première division. Un recrutement sous la forme d’un pari donc pour l’équipe devenue professionnelle en 2000 avec le sponsor « Bonjour ».





TotalEnergies fait le pari de l’apport de Peter Sagan

On peut bel et bien parler d’un pari fait par l’équipe vendéenne. Jean-René Bernaudeau, le manager de l’équipe TotalEnergies, évoque effectivement à nos confrères du journal « Ouest France » que : « Le pari Sagan est bien lancé, mais on doit le gagner ». Sous contrat pendant deux ans, l’équipe TotalEnergies entend bien profiter de l’avantage qu’un tel leader devrait apporter avec son profil de coureur complet et surtout ses capacités à gagner des sprints. Avec son passé de vététiste, c'est aussi un spécialiste des pavés. Capable aussi bien de remporter des courses d’un jour, mais aussi des étapes, l’apport de Peter Sagan au sein de l’équipe est particulièrement attendu.

Avec sa venue, les dirigeants de TotalEnergies espère aussi que cela va véritablement booster l’équipe. Ainsi, son coéquipier Mathieu Burgaudeau, a expliqué à nos confrères de Canal Plus : « L’arrivée de Peter [Sagan] a fait du bien à tout le monde, cela a donné un nouvel élan à l’équipe ». Le puncheur de 23 ans poursuit enthousiaste : « Cela a renforcé un groupe qui en avait besoin. Cela a créé une bonne dynamique. Nos coureurs ont fait un bel hiver, avec un peu d’excitation ». Daniel Oss, autre nouvelle recrue de l’équipe, assure : « Les coureurs ont beaucoup de respect pour Peter [Sagan]. Ils veulent montrer qu’ils peuvent l’aider ». Benoît Génauzeau, le directeur sportif ajoute, pour sa part : « Cela donne un sentiment de fierté d’avoir un coureur de sa trempe parmi nous, cela va donner de la confiance aussi à ses équipiers. Je pense qu’on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la douleur ».

Des aménagements dans l’équipe pour l’arrivée de Sagan

Bien évidemment, l’arrivée d’un coureur avec un tel pédigrée dans une équipe Pro Team a nécessité des aménagements pour satisfaire aux demandes du sprinter au palmarès impressionnant. Ainsi Jean-René Bernaudeau a confié : « Il nous fallait un directeur sportif et un autre masseur. Il n’y avait que le mécanicien qui n’était pas absolument nécessaire. Notre équipe était en mesure d’accepter beaucoup plus facilement ses demandes que les équipes du World Tour ».

Le staff de l’équipe vendéenne a donc été remanié, mais aussi une partie de l’effectif. Exit Adrien Petit et Damien Gaudin. Des départs qui ont permis l’arrivée d’une garde rapprochée et d’une véritable lampe de lancement pour le sprinter. TotalEnergies compte effectivement l’arrivée de Juraj Sagan, le grand-frère de Peter, mais aussi Daniel Oss et de Maciej Bodnar. L’évolution de l’équipe française ne s’arrête pas là puisque le groupe a changé de marque de cycles en passant par « Specialized », une condition demandée par Peter Sagan. Notez que le coureur slovaque vient toutefois de faire de timides débuts avec ses nouvelles couleurs dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec une décevante 65ème position.