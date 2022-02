Tour de Hongrie 2022 : Les parcours et les étapes en détail

Publié le 27/02/2022 10:15

La 43ème édition du Tour de Hongrie se déroulera du 11 au 15 mai 2022 sur 5 étapes et 905 km.

Le parcours du Tour de Hongrie de cette année est plus long de 100 km que celui de l'année dernière, mais le peloton sera encore plus fort : 12 WorldTeams participeront à l'événement.





Le parcours du Tour de Hongrie 2022





Les étapes du Tour de Hongrie 2022

Étape 1 - Csákvár-Székesfehérvár (198 km)

Le 43e Tour de Hongrie partira de Csákvár le mercredi 11 mai. Le peloton se dirigera vers le comté de Pest, autour de Felcsút, Bicske, Etyek, contournant trois fois le lac Biai, avant de revenir à Csákvár. De là, l'étape vallonnée de 198 km se termine dans le centre-ville de Székesfehérvár, sur la route Dózsa György. La première étape du Tour de Hongrie 2022 comprend trois sprints intermédiaires et trois portions pour les grimpeurs.





Étape 2 - Karcag-Hajdúszoboszló (192 km)

La deuxième étape aura lieu le jeudi 12 mai. Le peloton partira de la vile de Karcag, capitale de la Grande Cumanie, d'où le peloton se dirigera vers le nord, en traversant le lac Tisza, jusqu'à Tiszaújváros. Puis, en tournant vers la partie sud-est, ils arriveront à Hajdúszoboszló pour passer la ligne d’arrivée. L'étape complètement plate, longue de 192 km, contient 3 sprints intermédiaires où les coureurs peuvent collecter des points et un bonus de temps.





Étape 3 - Sárospatak-Nyíregyháza (154 km)

La troisième étape du Tour de Hongrie partira le vendredi 13 mai de Sárospatak. Le peloton se dirigera vers l'ouest afin d'atteindre la seule difficulté de la journée, puis traversera le lac Tisza à Tokaj pour arriver à Nyíregyháza, place Kossuth, où aura lieu l'arrivée. L'étape de 154 km sera principalement plate, avec seulement quelques bosses au début, deux sprints intermédiaires et une portion pour les grimpeurs attendent les coureurs.

Étape 4 - Kazincbarcika-Kazincbarcika (177 km)

Le samedi 14 mai, le Tour de Hongrie 2022 partira de Kazincbarcika et, après un rond-point, reviendra dans la ville. L'étape comprendra un grand et deux petits tours avec différents types de collines. L'étape, longue de 177 km, a une altitude de 1300 m et comprend également trois sprints intermédiaires et trois portions pour grimpeurs.

Étape 5 - Miskolc-Gyöngyös-Kékestet? (184 km)

Au menu de la dernière étape le dimanche 15 mai, ce sera la journée la plus difficile qui attendra le peloton. Les équipes partiront de Miskolc, de la place Szent István, puis lors de l'étape reine, le peloton gravira les montées et les collines de Bükk afin de conquérir le Mátra. Comme lors des deux précédentes éditions, dans le premier tour, les coureurs ne se dirigent que vers Mátraháza, puis après un tour de 70 km, ils se tournent vers le point culminant de la Hongrie et atteignent l'arrivée à 984 m d'altitude. L'étape de 184 km entre Miskolc et Gyöngyös-Kékestet? a une élévation de presque 3000m, l'etape finale contiendra trois sprints intermédiaires et trois portions pour grimpeurs.





Pour la onzième fois dans l'histoire du Tour de Hongrie, il y aura une arrivée en montagne sur le point culminant de la Hongrie, Kékestet?. L'ascension de 18 km de long, menant au sommet de la montagne, avec une pente de plus de 10% à certains endroits, a presque toujours eu un rôle déterminant et un impact notable au niveau du classement général. Il y a deux ans, dans une lutte mémorable, Attila Valter a remporté l'étape, et avec cette victoire, le classement général et le maillot jaune. Puis l'année dernière, l'Australien Damian Howson est devenu le leader du général et le dernier couronné de l'épreuve.

Liste des équipes officiellement annoncées pour le Tour de Hongrie 2022

INEOS Grenadiers (GBR, WorldTeam)

Quick-Step Alpha Vinyl Team (BEL, WorldTeam)

Movistar Team (ESP, WorldTeam)

Israel-Premier Tech (ISR, WorldTeam)

Team Jumbo-Visma (NED, WorldTeam)

Lotto Soudal (BEL, WorldTeam)

Trek-Segafredo (USA, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (BRN, WorldTeam)

Team BikeExchange Jayco (AUS, WorldTeam)

BORA-hansgrohe (GER, WorldTeam)

Team DSM (NED, WorldTeam)

Astana Qazaqstan Team (KAZ, WorldTeam)

Alpecin-Fenix (BEL, ProTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (ITA, ProTeam)

Uno-X Pro Cycling Team (NOR, ProTeam)

Team Novo Nordisk (USA, ProTeam)

Dates et diffusion TV du Tour de Hongrie 2022

Étape 1 : 11 mai 2022, mercredi : Csákvár-Székesfehérvár (198 km). Départ : 13 h 15, Csákvár, place Szabadság. Arrivée prévue : 17 h 45, Székesfehérvár, parc Zichy. TV : M4Sport (en direct), Eurosport (résumé).

Étape 2 : 12 mai, jeudi : Karcag-Hajdúszoboszló (192 km) Départ : 13h30, Karcag, place Kossuth. Arrivée prévue : 17 h 45, Hajdúszoboszló, place des Héros. TV : M4Sport (en direct), Eurosport (résumé).

Étape 3 : 13 mai 2022, vendredi : Sárospatak-Nyíregyháza (154 km). Départ : 14:20, Sárospatak, route d'Eötvös. Arrivée estimée : 17 h 45, Nyíregyháza, rue Bocskai. TV : M4Sport (en direct), Eurosport (résumé).

Étape 4 : 14 mai 2022, samedi : Kazincbarcika-Kazincbarcika (177 km). Départ : 13:40, Kazincbarcika, route Egressy Béni. Arrivée estimée : 17:45, Kazincbarcika, avenue Épít?k. TV : M4Sport (en direct), Eurosport (résumé).

Étape 5 : 15 mai 2022, dimanche : Miskolc-Gyöngyös-Kékestet? (184 km) Départ : 9 h 40, Miskolc, place Szent István. Arrivée estimée : 14 h 25, Gyöngyös-Kékestet?. TV : M4Sport, Eurosport (en direct).