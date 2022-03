Tout savoir sur l'E3 Saxo Bank Classic

Publié le 23/03/2022 07:00

Horaires, retransmission, profil et favoris, retrouvez ici le nécessaire de culture pour suivre le GP E3 dans les meilleures conditions. Nombre de favoris du Tour des Flandres s'y expliqueront !

Le parcours de l'E3 Saxo Bank Classic 2022 :

Rien de plus traditionnel, pour une classique, d’avoir un parcours classique ! Et c’est tout à fait le cas de l'E3 Saxo Bank Classic, qui célèbre cette année sa 64e édition. Ainsi, comme d’accoutumée, les coureurs traverseront les plus célèbres monts des Flandres, dans une répétition générale du mythique Ronde, qui se tiendra dimanche prochain. Kanarieberg (1km à 8,1%), Kruisberg (0,8km à 5,8%, pavé), Taaienberg (0,7km à 6,1%, pavé), Eikenberg (1,2km à 5%, pavé), Paterberg (0,4km à 9%), Vieux Quaremont (2,1km à 4,2%, pavé), Karnemelkbeekstraat (1,5km à 5,5%), Tiegemberg (0 ,8km à 4,9%) s’enchaîneront pour sélectionner progressivement le gratin du jour. Naturellement, les derniers monts cités seront les plus décisifs, et tout particulièrement le Vieux Quaremont, dont les deux bornes pavées sont les plus à même de faire le tri parmi les spécialistes de l’exercice.

Profil de l'E3 Saxo Bank Classic 2022 | © E3 Saxo Bank Classic

Néanmoins, une longue portion de plaine, de 22 kilomètres, séparera la dernière difficulté répertoriée de la ligne d’arrivée, apparemment défavorable aux escapades solitaires. Un sprint final en petit comité n’est donc pas à exclure, comme ce fut le cas lors de quatre des dix dernières éditions. De manière générale, les écarts sont toujours serrés à l’arrivée, et le spectacle ne devrait pas faire défaut ce vendredi !

Ce vendredi aura lieu la 64e édition de l'E3 Saxo Bank Classic | © E3 Saxo Bank Classic

Les favoris pour l'E3 Saxo Bank Classic 2022 :

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) : 2e en 2019, 2 victoires cette saison

(Jumbo-Visma) : 2e en 2019, 2 victoires cette saison Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) : vainqueur en 2021, 3e des Strade Bianche cette saison

Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) : 27e en 2019, vainqueur de Milan - San Remo cette saison

Oliver Naesen (AG2R - Citroën) : 3e en 2017, 4e du Het Nieuwsblad cette saison

Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) : 5e en 2016, 10e du Het Nieuwsblad cette saison

Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) : 2e en 2021, 9e du Het Nieuwsblad cette saison

Peter Sagan (TotalEnergies) : Vainqueur en 2014, 5e de Milan - Turin cette saison

Matteo Trentin (UAE Emirates) : 3e en 2015, vainqueur du Samyn cette saison

Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) : Vainqueur en 2017, 3e du Het Nieuwsblad cette saison

L'an passé, Kasper Asgreen avait raflé la mise | © E3 Saxo Bank Classic



Retransmission :

Eurosport et RTBF (Belgique) à partir de 14h20

Par Jean-Guillaume Langrognet