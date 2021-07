Publié le 02/07/2021 19:00

Pour promouvoir le vélo urbain, le Tour de France s'associe à une marque de vélos urbains électriques.

Depuis 1903, le Tour de France, cet événement incontournable apprécié des Français, rassemble chaque année des centaines de millions de passionnés, sportifs et curieux derrière leurs écrans et sur les étapes du Tour prêts à encourager les coureurs sur les bords de route. Et quoi de mieux que cette visibilité pour promouvoir le vélo dans le quotidien des Francais ?

Ces dernières années, le Tour de France, comme les régions et communes s’impliquent de plus en plus dans le développement des mobilités douces qui se traduisent par des actions permettant de rendre les villes plus vertes et accessibles aux cyclistes et tous ceux se déplaçant de manière plus écologique. Cette implication a d’autant plus d’importance depuis les restrictions de circulation en marge de la pandémie de covid qui ont joué le rôle d’électrochoc.

C’est dans cette optique que le Tour a lancé le label "Ville à Vélo du Tour de France" pour encourager les aménagements en faveur de la bicyclette du quotidien dans les communes. Pour continuer à promouvoir les déplacements à vélo, le mythique Tour de France s'associe à une entreprise Francaise, Le Vélo Mad, pour créer le vélo à assistance électrique (VAE) officiel du Tour de France 2021. Cent exemplaires du nouveau modèle, Le Sport +, aux couleurs de la Grande Boucle, sortent en édition limitée.

Le Velo Mad - Edition Tour de France | © Le Vélo Mad

Lancé en octobre 2018, Le Vélo Mad fait partie des acteurs qui démocratisent l’utilisation du vélo urbain et rendent les villes plus agréables en permettant de se déplacer quotidiennement à vélo que ce soit pour aller au travail, faire ses courses ou se balader.Conçu et assemblé en France à Machecoul à La Manufacture Française du Cycle, premier fabricant de cycle en France, Le Vélo Mad est vendu sur son site internet : https://levelomad.com Même si la plupart des composants et périphériques sont produits à l'étranger, la conception et l'assemblage portent bien l'appellation « Made in France ».

Pour les chanceux qui se trouvent sur la route du Tour de France ils pourront retrouver les vélo Mad sur des podiums lors de la Grande Boucle du 26 juin au 18 juillet mais aussi sur les Fan Park. Présent dans 4 villes (Brest, Laval, Albertville et Libourne), cet espace d'animation permettra au public de découvrir le stand Le Vélo Mad. Le vélo y sera exposé avec possibilité de le tester.

le velo mad tour de france 2021 | © Le velo mad