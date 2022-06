Du 30 juin au 10 juillet, aura lieu la 33ème édition du Giro d’Italia féminin. Une année 2022 qui signe le retour de l’épreuve au sein du calendrier WorldTour. Parcours, favorites… On vous présente en détail tout ce qu’il faut savoir sur la course.

Histoire du Tour d’Italie féminin

Créée en 1988, le Giro Donne est la plus longue course à étapes du calendrier féminin. Courue sur 10 étapes, l’épreuve a intégrer le WorldTour en 2016. La vainqueur du premier Tour d’Italie est la locale Maria Canins. La recordman du nombre de victoires est une autre italienne, Fabiana Luperini, quintuple vainqueur entre 1995 – 1998 et de l’édition 2008. La jeune retraitée Anna van der Breggen a remporté les deux derniers Giro, et est la 2ème coureuse la plus titrée au palmarès, avec 4 succès en tout. Depuis 2010, américaines et hollandaises se sont partagées les victoires au classement général. Au palmarès de l’épreuve, les néerlandaises comptent 9 victoires, ce qui en fait la nation la plus titrée de l’histoire. Suivent le pays hôte, l’Italie, avec 8 succès, et les Etats-Unis qui comptent 3 triomphes. Le Giro 2022 sera la 33ème édition de l’épreuve.

Du changement et un retour en WorldTour

Le Giro d’Italia féminin fait partie du calendrier WorldTour depuis 2016. Cependant, l’épreuve avait été rétrogradée d’un échelon en 2021, passant en 2.Pro. En cause ? La couverture télévisée plus que limitée, et des routes dont la praticabilité laissait à désirer. Depuis un an, la société PMG Sport et le groupe Starlight sont les nouveaux gérants et organisateurs de la course. Ces derniers vont permettre une meilleure retransmission de l’épreuve, et une revue à la hausse des primes distribuées lors du Giro. Ainsi, la course aura droit à une diffusion quotidienne avec 2 heures de directs, et ce dans plus de 160 pays. Pour ce qui est des primes, elles s’élèveront à un montant de 250 000 €, dont 50 000 € à la gagnante. Des évolutions importantes qui ont permis au Tour d’Italie féminin de réintégrer le niveau WorldTour, cette année.

Les favorites du Giro féminin 2022

Aucune des trois coureuses de SD Worx, composant le podium du Tour d’Italie en 2021, ne sera présente sur cette édition. Anna van der Breggen, la lauréate en titre, a raccroché en fin de saison dernière, tandis qu’Ashleigh Moolman et Demi Vollering font l’impasse sur l’épreuve italienne pour se concentrer sur le Tour de France. Le Giro 2022 promet d’être ouvert.

Annemiek van Vleuten (Movistar Team)

La Hollandaise s’est imposée sur le Giro en 2018 et 2019. A 39 ans, elle reste toujours aussi impressionnante, en atteste ses victoires au Tour de Valence et à Liège-Bastogne-Liège, cette saison. La championne olympique du chrono sera à l’aise dès la première étape. Et sachant qu’elle apprécie aussi les montées difficiles à haute altitude, Annemiek van Vleuten est la grande favorite.

Elise Chabbey ( Canyon//SRAM Racing)

Grimpeuse de talent, tout en étant à l’aise sur les contre-la-montre, la Suissesse fait partie des prétendantes. Son podium sur le Challenge by la Vuelta, l’an passé, confirme ce statut.



Mikayla Harvey ( Canyon//SRAM Racing)

La jeune néo-zélandaise de 23 ans a terminé 5ème du Giro en 2020. Elle cherchera à monter sur le podium cette année.

Marta Cavalli ( FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) Le dernier sacre d’une italienne sur le Giro remonte à 2008. Cela va-t-il changer avec Marta Cavalli ? La jeune italienne est une excellente grimpeuse et puncheuse. Récente vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, cette année, elle s’est aussi imposée en haut du Mur de Huy sur la Flèche Wallonne. 4ème du dernier Challenge by la Vuelta, Marta Cavalli se révèle la meilleure chance de succès transalpine.

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) La championne du Danemark aura aussi une carte à jouer. Deuxième du dernier Tour de Valence, derrière Annemiek van Vleuten, la Danoise de 26 ans a montré qu’elle grimpe très bien et qu’il faudra compter sur elle.



Elisa Longo Borghini ( Trek – Segafredo)

Championne d’Italie du contre-la-montre, vainqueur de Paris-Roubaix et du Women’s Tour cette année, ses qualités ne sont plus à prouver. Reste à voir si les cols ne seront pas trop durs pour elle.



Les équipes engagées sur le Giro féminin 2022

13 Formations World Tour

BikeExchange-Jayco (Aus)

Canyon//SRAM Racing (All)

EF Education-TIBCO-SVB (USA)

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope (Fra)

Jumbo-Visma (P-B)

Liv Racing Xstra (P-B)

Movistar Team (Esp)

Roland Cogeas Edelweiss Squad (Sui)

SD Worx (P-B)

Team DSM (P-B)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team ADQ (UAE)

Uno-X Pro Cycling (Nor)

11 Formations Continental

Aromitalia Basso Bikes Vaiano (Ita)

BePink (Ita)

Bizkaia-Durango (Esp)

Ceratizit-WNT Pro Cycling Team (All)

Cofidis (Fra)

Colombia Tierra de Atletas GW Shimano (Col)

Isolmant-Premac-Vittoria (Ita)

Servetto-Makhymo-Beltrami TSA (Ita)

Team Mendelspeck (Ita)

Top Girls Fassa Bortolo (Ita)

Valcar-Travel & Service (Ita)

Le parcours du Giro féminin 2022

Chaque année, le Tour d’Italie offre le parcours le plus complet du circuit féminin. Cette 33ème édition ne déroge pas à la règle, et il faudra être à l’aise sur tous les terrains tout en étant très bonne grimpeuse pour pouvoir inscrire son nom au palmarès. Au programme : 1 002,6 kilomètres, répartis en 10 étapes.

1ère étape (Jeudi 30 juin) : Cagliari – Cagliari. 4,7 km → CLM individuel

Le parcours entièrement plat, dans les rues de la capitale Sarde, fera la part belle aux spécialistes de l’effort solitaire.

2e étape (Vendredi 1er juillet) : Villasimius – Tortoli. 117,3 km → Etape de plaine

Malgré les premiers légers reliefs, cette seconde journée devrait voire une sprinteuse s’imposer.

3e étape (Samedi 2 juillet) : Cala Gonone – Olbia. 112,7 km → Etape de plaine

Dernier jour en Sardaigne avant de rejoindre le continent. Une étape qui commencera en descente, avant de retrouver un parcours relativement plat jusqu’à l’arrivée. Une deuxième arrivée au sprint est probable.

Journée de repos (Dimanche 3 juillet)

4e étape (Lundi 4 juillet) : Cesena – Cesena. 120,9 km → Etape vallonnée

Quatre sera le chiffre du jour. Pour cette 4ème étape, le 4 juillet, les coureuses auront à franchir quatre difficultés courtes et pentues. Il n’y aura plus un mètre de plat dans les 50 derniers kilomètres. Le final devrait être agité et spectaculaire.

5e étape (Mardi 5 juillet) : Carpi – Reggio Emilia. 123 km → Etape de plaine

Sans aucun doute, les plaines d’Emilie-Romagne ne chambouleront pas le classement général. Aucune difficulté à l’horizon et une arrivée promise aux sprinteuses.

6ème étape (Mercredi 6 juillet) : Sarnico – Bergame. 114,7 km → Etape vallonnée

Des allures de classique pour cette étape 6. Le peloton devra d’abord parcourir un circuit comprenant cinq ascensions du San Pantaleone (1,7 km à 5,6 %, max 8,3 %). Cela avant de franchir une dernière bosse dans le final, et de plonger dans une descente rapide jusqu’à l’arrivée.

7e étape (Jeudi 7 juillet) : Prevalle – Passo Maniva. 113,4 km → Etape de montagne (arrivée au sommet)

Voilà le premier grand rendez-vous pour les favorites. L’étape se résumera en une course de côte, avec l’unique arrivée au sommet de ce Giro. Les 10 kilomètres du Passo Maniva (7,8 % de moyenne, max 13,5 %) détermineront la vainqueur du jour. Les contreforts du col feront certainement un premier écrémage.

8e étape (Vendredi 8 juillet) : Rovereto – Aldeno. 92,2 km → Etape de montagne

Deuxième étape de montagne d’affilée, et non des moindres. Il faudra d’abord gravir le Passo Bordala. Une ascension de près de 15 km à 6,3 % de moyenne, mais avec un passage affolant à 27,5 % ! Pour pouvoir espérer l’emporter, il faudra passer au sommet du Lago di Cei (9,3 km à 7,7 %, max 15,4 %), avant de faire parler ses qualités de descendeuses jusqu’à la ligne d’arrivée.

9e étape (Samedi 9 juillet) : San Michele All’Adige – San Lorenzo Dorsino. 112,8 km → Etape de montagne

Passé les 10 premiers kilomètres, les coureuses ne feront plus que monter et descendre. Le classement général pourrait être totalement bouleversé. La triple ascension, Fai della Paganella (11,6 km à 6,3 % de moyenne, max 11,3 %), Duron (10,1 km à 5,6 %, max 10,6%), et Passo Daone (6,2 km à 10,9 %, max 18,1 %), fera très mal. L’étape du lendemain n’offrant pas de difficulté, la maillot rose sera sacrée à San Lorenzo Dorsino.

10e étape (Dimanche 10 juillet) : Abano Terme – Padoue. 90,5 km → Etape de plaine

La conclusion du Giro Donne 2022. Malgré une bosse en début d’étape, l’arrivée finale à Padou semble promise aux sprinteuses.

Comment suivre le Giro féminin 2022 ?

La course bénéficiera d’une diffusion sur la chaîne Eurosport 1, et sur l’application Eurosport-GCN.