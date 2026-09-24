La championne du monde junior de cyclo-cross en 2025, Lise Revol, signe dans la formation belge Fenix-Premier Tech.

Depuis le 1er septembre, Lise Revol roule aux couleurs de Fenix-Premier Tech. La jeune coureuse de 18 ans a signé pour trois ans dans la formation belge et souhaite continuer à s’illustrer sur différents terrains, avec une préférence pour la route, le cyclo-cross et, pourquoi pas, le VTT. Elle souhaite ainsi suivre les pas de sa nouvelle coéquipière Puck Pieterse. C’est d’ailleurs cette possibilité de courir dans ces différentes disciplines qui a poussé la Vauclusienne à choisir Fenix-Premier Tech, selon L’Équipe.

Lise Revol intéressait semble-t-il plusieurs formations. Championne du monde junior de cyclo-cross l’an dernier à Liévin, elle s’est également illustrée sur le Tour des Flandres juniors, avec une victoire en mai dernier, ainsi qu’aux championnats d’Europe de VTT, où elle a décroché la médaille d’argent, toujours chez les juniors.

« Je suis vraiment très heureuse de rejoindre Fenix-Premier Tech et de démarrer un nouveau chapitre. J’ai hâte de relever de nouveaux défis, d’apprendre, de progresser et de travailler ensemble à la réalisation d’objectifs ambitieux. Je suis impatiente de voir où cette nouvelle aventure me mènera », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Actuellement alignée avec l’équipe de France aux championnats du monde de cyclisme sur route à Montréal, où elle participera à la course en ligne juniors, la coureuse de l’AS Bike portera ses nouvelles couleurs dès cet automne en cyclo-cross, après une courte pause.

Fenix-Premier Tech a par ailleurs aussi signé Barbora Burkovska, championne du monde junior de cyclo-cross en 2026 devant Lise Revol, et deuxième en 2025 derrière Lise Revol.