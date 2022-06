Ce lundi a lieu la 70ème édition du Tour de Limbourg. Cette année, les coureurs devront parcourir 203 kilomètres entre Hasselt et Tongeren. Voici le parcours et les favoris du Tour de Limbourg.

Ce lundi 6 juin a lieu la 70ème édition du Tour de Limbourg. Au programme, plus de 200 kilomètres de course et plusieurs monts à escalader. L’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour 1.1 depuis 2014. L’an dernier, c’est Tim Merlier (Alpecin-Fénix) qui s’était imposé devant Daniel McLay (Arkéa-Samsic) et John Degenkolb (Lotto Soudal).

Le parcours du Tour de Limbourg

Cette année, les coureurs devront parcourir 203 kilomètres et les 7 monts au programme. Dans le final, ils devront enchaîner l’ascension du Grootloonberg, du Kogelstraat, du Colenberg et du Kolmontberg. L’arrivée sera également jugée en haut d’une bosse. Les sprinters-puncheurs devraient être à leur avantage.

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) : « Je vais courir à domicile à l’occasion du Tour du Limbourg ! La course passe devant chez moi, et j’habite à dix kilomètres de Tongeren, ville où je suis né ! On passera même devant mon école, car elle se situe à deux cents mètres de la ligne. C’est une épreuve qui me tient à cœur, et cela sera une édition spéciale car nous allons emprunter des routes que je connais par cœur. Nombre aussi de mes supporters seront présents, je souhaite donc faire au mieux devant eux. Leur présence va forcément me motiver, et je suis très heureux de pouvoir disputer une course professionnelle aussi proche de mon domicile. »

Les favoris du Tour de Limbourg

Arnaud De Lie (Lotto Soudal) ★★★

Vainqueur de la Flèche de Heist ce samedi, le Belge tentera de décrocher sa 6ème victoire en 2022.

Tim Merlier (Alpecin-Fénix) ★★★

Vainqueur du Tour de Limbourg l’an passé, il sera l’un des favoris à sa propre succession.

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) ★★

3ème du circuit de Wallonie il y a quelques jours, le Belge devrait être à son avantage sur ce type de parcours.

Daniel McLay (Arkéa-Samsic) ★★

4ème de la Flèche de Heist samedi, le britannique était monté sur la deuxième place du podium l’an dernier.

Piet Allegaert (Cofidis) ★

5ème du circuit de Walonnie et de la Marcel Kint Classic, le Belge sera l’un des outsiders du Tour de Limbourg.

Comment suivre la course ?

Le Tour du Limbourg 2022 sera à suivre dès 17 h 15 sur Eurosport 1.