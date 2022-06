Ce vendredi a lieu la 58ème édition du Grand-Prix du canton d’Argovie. Peter Sagan (Team TotalEnergies) fera son retour à la compétition après plus de 2 mois sans course.

Ce vendredi 10 juin a lieu la 58ème édition du Grand-Prix du canton d’Argovie. Les coureurs devront parcourir 6 tours autour de Leuggern. 176 kilomètres attendent le peloton. L’épreuve est classée UCI Europe Tour 1.1. En 2021, c’est le Néerlandais Ide Schelling (Bora-Hasngrohe) qui s’était imposé devant Rui Costa (UAE Team Emirates) et Esteban Chaves (Team BikeExchnage). Cette année, Peter Sagan fera son retour à la compétition ce vendredi. Le Slovaque n’a plus mis un dossard depuis le Circuit de la Sarthe, début mai.

Le parcours du Grand-Prix du canton d’Argovie

Cette année, 176 kilomètres attendent les coureurs qui devront effectuer 173 kilomètres autour de Leuggern. En tout, ils devront escalader à 7 reprises la côte de Rotberg (7,1 km à 3,8%). Le sommet de la dernière ascension de cette difficulté se situe à 13 kilomètres de l’arrivée. C’est ici que les puncheurs devraient tenter de piéger les sprinters.

Peter Sagan de retour à la compétition

Le Slovaque est de retour. Après un début de saison délicat, il sort d’un stage aux États-Unis. Il n’a plus disputé une course depuis plus de deux mois et devrait enchaîner avec le Tour de Suisse, qui débute ce dimanche, pour préparer le Tour de France.

Les favoris du Grand-Prix du canton d’Argovie

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) ★★★★

Vainqueur à 3 reprises (2015,2018 et 2019) du Grand-Prix du canton d’Argovie, il sera le favori.

Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) ★★★

Il tentera de lever les bras pour la deuxième fois en 2022 sur un parcours sui devrait lui convenir.

Giacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech) ★★

Vainqueur du Grand-Prix du canton d’Argovie 2016, le sprinter italien sera l’un des outsiders cette année.

Simone Consonni (Cofidis) ★★

2ème du Tour de Limbourg ce lundi, l’Italien est en forme et devrait être à l’aise sur ce tracé.

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★

Le puncheur suisse évolera à domicile et pourrait tenter de piéger les sprinters dans le Rotberg.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

2ème des Boucles de la Mayenne il y a quelques jours, il fait figure d’outsider sur cette course.

Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) ★★

Vainqueur du Circuit de Wallonie il y a quelques jours, l’Italien est en forme et sera à suivre.

Comment suivre la course ?

Le Grand-Prix du canton d’Argovie sera à suivre à partir de 17h 15 sur les antennes d’Eurosport 1.