Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) va s’aligner sur la Route d’Occitanie du 16 au 19 juin. Deux mois après sa dernière course, il effectue son grand retour à la compétition. Le colombien apparait comme le principal favori de l’épreuve.

Nairo Quintana va retrouver la Route d’Occitanie ce jeudi, une course qu’il connaît bien pour l’avoir déjà remportée à deux reprises en 2012 et en 2016. Le colombien veut briller de nouveau afin de préparer le Tour de France de la meilleure des manières.

Un début de saison impressionnant

Avec son excellent début de saison, Nairo Quintana s’inscrit comme le favori numéro 1 avant l’épreuve occitane. En février, il a remporté le classement général du Tour de la Provence devant Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team), une étape, et le classement des grimpeurs. Cela avant de s’imposer dans la foulée sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var, raflant au passage une nouvelle victoire d’étape, le classement par points et celui de la montagne. En mars, il a terminé 5ème du classement général de Paris-Nice puis 4ème du Tour de Catalogne. Après son abandon sur chute au Tour de Turquie, au mois d’avril, « Nairoman » voudra se rassurer et performer avant le Tour de France.

Un parcours qui lui convient

Qui plus est, le parcours semble taillé sur mesure pour le natif de Boyacá. Sur les quatre étapes occitanes, la première et la dernière seront en toute vraisemblance réservées aux sprinteurs. Le 2ème jour de course devrait voir les puncheurs se disputer la gagne. Le classement général se jouera sans aucun doute lors de l’étape 3, le samedi 18 juin. Une étape reine dont l’arrivée sera jugée à 1 842 mètres d’altitude. Et ce après trois cols longs et réguliers comme Quintana les aiment, et environ 4 200 mètres de dénivelé. “El condor” pourrait faire très mal à ses adversaires.

Etape 3 (samedi 18 juin 2022) : Sigean – Les Angles. 188,7 km

Quid de la concurrence ?

Face à qui Nairo Quintana devra-t-il batailler ? Le vétéran Alejandro Valverde (Movistar Team) et le français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), se placent comme les deux autres têtes d’affiches de l’épreuve. Des outsiders sont à prendre en compte. On peut penser aux grimpeurs espagnols Jesús Herrada (Cofidis) et Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers). Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), porteur du maillot rose sur le dernier Giro. Le hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ) et le colombien Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team). Mais aussi Ivan Sosa (Movistar Team), bien qu’à la peine sur le Tour d’Italie. Malgré un beau plateau, la victoire reste largement à la portée d’un coureur de classe comme Nairo Quintana.

Une équipe solide

Hormis Laurent Pichon, Quintana aura une équipe exclusivement composée de grimpeurs, parée pour l’étape décisive de montagne. Il sera accompagné par son frère Dayer, et Winner Anacona, autre colombien expérimenté. Mais aussi Nicolas Edet qui a signé un très bon début de saison en terminant 4ème du Tour de Turquie, puis à la troisième marche du podium sur la Vuelta des Asturies. Enfin, deux jeunes coureurs l’épauleront en la personne d’Alessandro Verre et de Michel Ries, respectivement 5ème et 9ème du Tour des Apennins, au début du mois.

Tous les ingrédients semblent réunis pour voir une belle performance de Nairo Quintana. Il pourrait d’ailleurs inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès de l’épreuve, et en devenir le coureur le plus titré. Un possible record qu’il partagerait avec Gilbert Duclos-Lassalle.