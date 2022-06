Le Giro d’Italia U23 avait lieu du 11 au 18. Au terme des 7 étapes, c’est Leo Hayter (Hagens Berman Axeon), frère d’Ethan, qui s’est adjugé le classement général de l’épreuve. Côté Français, la Conti Grouapama-FDJ a réalisé une belle course avec une victoire d’étape et le podium de Lenny Martinez, 3ᵉ.

Leo Hayter le plus fort

Dans cette semaine de course, Leo Hayter a vite tué le suspense. Dès la deuxième étape, le Britannique s’impose en solitaire et s’empare du maillot rose. Le lendemain, au terme d’une étape comlètement folle, il écrase la concurrence et l’emporte avec près de 5 minutes d’avance sur le 2ᵉ. Ce vendredi, Hayter a montré les premiers signes de faiblesse sur ce Baby Giro. Au sommet du Colle Fauniera, il termine 4ᵉ de l’étape à 2:51″ de Lennert Van Eetvelt, 2ᵉ du général. Malgré ce léger contre-temps, Leo Hayter a remporté le Giro d’Italia U23 ce samedi. Il succède à Juan Ayuso, lauréat en 2021 et Tom Pidcock en 2020.

Nouvelle belle semaine pour la Conti Grouapama-FDJ

Si elle n’est pas parvenue à remporter le général, la Conti Groupama-FDJ a tout de même réalisé une belle course. Lenny Martinez, monte sur la troisième marche du podium, à 4:55″ du vainqueur. Le coureur de 18 ans remporte également le classement de la montagne et celui du meilleur jeune.

De son côté, Romain Grégoire est passé par toutes les émotions lors de ce Baby Giro. 2ᵉ du général au matin de la 5ᵉ étape, il a lors de l’ascension du Colle Fauniera et a perdu plus de 8 minutes. Ce samedi, Romain Grégoire s’est rattrapé de la meilleure des manières en remportant la 7ᵉ et dernière étape. Grâce à cette victoire, Grégoire remporte le classement par points du baby Giro. Ruben Thompson termine, lui, 5ᵉ du classement général et permet à l’équipe de remporter également le classement par équipe.

Les classements du Giro U23