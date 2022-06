Des championnats nationaux tous terrains pour AG2R-Citroën

Vélo 101 : Dans une semaine ont lieu les championnats nationaux. Avec neuf nationalités dans l’équipe, dont quelques cohortes (surtout la française, mais aussi la belge), quelles sont les ambitions de l’équipe AG2R-Citroën ?

Arturas Kasputis : Je ne peux pas vous dire d’ores et déjà comment de maillots de champions nationaux on pourra ramener, mais évidemment on essaiera de faire aux mieux ! En Belgique, le parcours est plutôt plat, et nos coureurs (Stan Dewulf, Lawrence Naesen, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke), malgré leurs pointes de vitesse respectives, ne sont pas les meilleurs au sprint, donc il faudra courir offensivement. En Italie, à l’inverse, ça grimpera pas mal dans les Pouilles, ce qui n’est pas trop adapté à Andrea Vendrame. Au Luxembourg ce sera pareil avec Bob Jungels. Donc on ne vise pas clairement certains maillots, mais on n’écarte pas non plus de bonnes surprises !

Ça fait désormais 15 ans que l’équipe AG2R-Citroën n’a pas obtenu le maillot tricolore (avec Christophe Moreau en 2007). A Cholet, vous disposerez de Clément Venturini et Marc Sarreau pour mettre fin à cette disette. Est-ce un objectif clé pour vous ?

Un maillot distinctif de champion national, c’est toujours important. Cela offre une visibilité notable et une fierté immense. Et cet effet est renforcé avec le maillot de champion de France pour une équipe française. Mais moi je ne vais pas participer aux championnats de France, donc je ne veux pas trop m’avancer.

Ben O’Connor, leader naturel de l’équipe pour le Tour

On sort du Critérium du Dauphiné où Ben O’Connor a obtenu un superbe podium. Clairement, il s’affiche comme votre leader unique sur le Tour de France. Quel y sera votre ambition ? Un podium ?

Oui effectivement, Ben O’Connor démontre qu’il est très fort en ce moment, et s’impose comme le leader naturel de l’équipe pour le classement général. Déjà, l’année dernière, il avait été capable de décrocher une victoire d’étape et de finir 4e du classement général. Donc avec un an de plus, fort d’une expérience accrue pour gérer l’effort de trois semaines d’un Grand Tour, il pourra bien viser le podium !

Sur qui pourra-t-il compter dans cette visée ?

Une bonne équipe ! (rires)