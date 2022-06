Alejandro Valverde (Movistar Team) va disputer à 42 ans, son dernier championnat national sur route. Avec trois victoires au palmarès sur l’épreuve en ligne, l’espagnol pourrait aller chercher un 4ème titre historique, le 26 juin à Majorque.

Alejandro Valverde s’alignera pour la dernière fois de sa carrière, sur l’épreuve en ligne des championnats d’Espagne sur route, dimanche 26 juin. « Balaverde » fait partie des favoris et pourrait s’imposer et devenir champion d’Espagne, pour la quatrième fois de sa carrière. Un scénario qui paraît envisageable. Démonstration en quatre arguments.

Parce que le parcours est taillé pour lui

Le champion d’Espagne sur route 2022 sera désigné à Palma de Majorque, le dimanche 26 juin. Avant cela, il faudra parcourir 186,1 km et franchir à quatre reprises le Coll de sa Creu. Car, bien que les 100 premiers kilomètres soient plats, la deuxième partie du parcours fera office de juge de paix. 5,5 km à 5,8% de moyenne, un passage à 12%, des routes étroites et sinueuses ; oui, le Coll de sa Creu s’inscrit parfaitement dans le type de montée que le Murcien affectionne. La dernière des quatre ascension interviendra à 20 km du but, un emplacement tout désigné pour que Valverde passe à l’offensive, avant de s’engouffrer dans la descente. Et si la victoire devait se jouer au sprint en petit comité ? Sa pointe de vitesse pourra toujours faire la différence.

Profil de la course en ligne (dimanche 26 juin 2022) : Cala Millor – Palma. 186,1 km

Profil du Coll de sa Creu : 5,8 km à 5,5% de moyenne (max 12%). 380 mètres d’altitude

Parce qu’il reste l’un des meilleurs puncheurs du monde

Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur Alejandro Valverde. A plus de 42 ans, l’espagnol qui n’a plus rien a prouver, a toujours la gagne dans le sang. L’adage des grands champions. Car oui, en 2022, ses performances sont toujours impressionnantes. En janvier, au Trofeo Pollença, une de ses courses de reprises, Valverde s’est imposé en pur puncheur qu’il est, devant McNulty, Vlasov, Matthews… excusez du peu. En février, sur une autre course hispanique, le Gran Camiño, le vétéran de la Movistar a de nouveau montré qui était le patron. Vainqueur du classement général devant Michael Woods, et raflant au passage une étape et le classement par points, ses adversaires n’ont pas été en mesure de l’inquiéter. Lors des quatre étapes, l’espagnol va même terminer à chaque fois sur le podium. Impressionnant.

Qui dit Valverde dit classique. S’alignant sur les poussiéreuses routes des Strade Bianche en mars, il va tout simplement réaliser sa meilleure performance en sept participations, terminant deuxième derrière l’intouchable Pogačar. Il signera une autre place de second, dans son jardin de toujours, la Flèche Wallonne. Recordman des victoires avec cinq titres, Alejandro Valverde a réalisé une montée époustouflante du Mur de Huy. Devançant Julian Alaphilippe et tenant la dragée haute à Dylan Theuns, il a fini par céder face au belge dans les derniers mètres. Un niveau d’autant plus impressionnant, quand on pense que beaucoup de coureurs auraient l’âge d’être son fils.

Valverde lors de l’ascension du Mur de Huy sur la Flèche Wallonne (20/04/2022).

Parce que la Movistar a l’équipe la plus forte

Alejandro Valverde pourra compter sur une équipe très solide a ses côtés. La Movistar Team étant la seule équipe espagnole World Tour, les hommes d’Eusebio Unzue seront surreprésentés. Alex Aranburu, Iván García Cortina et Gorka Izagirre, pour ne citer qu’eux, seront des soutiens de poids pour leur leader historique. Qui plus est, ils demeureront des profils intéressants pour durcir la course, ou brouiller les pistes et prendre leurs chances en tant voulu. Pour ce qui est de la concurrence, Valverde devra faire face à de très bon puncheurs comme Omar Fraile (INEOS Grenadiers), le champion en titre, ou encore Jesús Herrada et Ion Izagirre (Cofidis). Un beau plateau qui reste néanmoins à sa portée.

Parce qu’il voudra marquer l’Histoire

Déjà champion d’Espagne sur l’épreuve en ligne en 2008, 2015 et 2019, « El Bala » cherchera à glaner un 4ème sacre. Une victoire lui permettrait de rejoindre en tête du palmarès, le catalan Mariano Cañardo, quadruple lauréat dans les années 30. Valverde est l’homme de tous les records, et à 42 ans, il n’en fini plus d’étonner. S’imposer à Majorque dimanche serait tout aussi beau pour lui, qu’une victoire d’étape pour sa dernière Vuelta en août. Prendre sa retraite avec le maillot de champion d’Espagne sur les épaules, le symbole serait magnifique pour celui qui restera quoi qu’il arrive, l’un des plus grands cyclistes espagnols de tous les temps.