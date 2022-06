Les championnats d’Espagne de cyclisme sur route 2022 se tiendront du 24 au 26 juin prochain. Analyse du parcours et des favoris au départ de Majorque.

Les championnats d’Espagne de cyclisme sur route débuteront vendredi 24 juin. L’entrée en matière se fera par un contre-la-montre de 38,5 kilomètres. Le parcours devrait faire la part belle aux spécialistes du genre. Malgré une courte rampe à 7% dans le premier tiers de la course, il n’y aura pas de réelles difficultés au programme. Les coureurs n’iront jamais plus haut que 130 mètres d’altitude. Qui plus est, la deuxième partie du chrono propose un tracé rectiligne avec peu de virages. Les très bons rouleurs y feront la différence.

Le parcours du chrono :

Profil du contre-la-montre (vendredi 24 juin 2022) : Cala Millor – Cala Millor. 38,5 km

Les favoris du chrono :

Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) ★★★★

Excellent rouleur, il est avec cinq titres le recordman du nombre de victoires.



Ion Izagirre (Cofidis) ★★★★

Le vainqueur sortant reste l’un des meilleurs rouleurs espagnols du moment.



Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ★★★

Le jeune coureur de 19 ans a déjà réalisé trois top 10 sur des chronos cette saison.



Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ★★★

Solide rouleur titré il y a deux ans, il fera partie des hommes à prendre en compte.

David de la Cruz (Astana Qazaqstan Team) ★★

Deuxième l’année dernière, il voudra aller chercher la victoire.

La course en ligne des championnats d’Espagne de cyclisme 2022 se disputera le dimanche 26 juin. Un tracé de 186,1 kilomètres qui verra la dernière participation d’Alejandro Valverde à l’épreuve. Plate sur les 100 premiers kilomètres, tout se jouera dans le circuit final où les coureurs devront gravir à quatre reprises les routes étroites et sinueuses du Coll de sa Creu (5,8 km à 5,5% de moyenne). La dernière ascension interviendra à 20 km du but, tandis qu’au bas de la descente il restera un peu plus de 6 km de plat avant de franchir la ligne. La victoire devrait se jouer entre les puncheurs et coureurs rapides passant bien les bosses.

Le parcours de la course en ligne :

Profil de la course en ligne (dimanche 26 juin 2022) : Cala Millor – Palma. 186,1 km

Profil du Coll de sa Creu : 5,8 km à 5,5% de moyenne (max 12%). 380 mètres d’altitude

Les favoris de la course en ligne :

Alejandro Valverde (Movistar Team) ★★★★

A 42 ans, il reste l’un des meilleurs puncheurs du monde et voudra glaner un 4ème titre historique.

Omar Fraile (INEOS Grenadiers) ★★★

Très bon puncheur, il cherchera à conserver son titre.



Alex Aranburu (Movistar Team) ★★★

Sur le podium l’an passé, son profil de sprinteur/puncheur pourrait lui permettre de briller.

Jesús Herrada (Cofidis) ★★★

A l’aise dès que la route s’élève, le circuit final pourrait bien lui convenir.

Iván García Cortina (Movistar Team) ★★

Si il arrive à passer avec les meilleurs la dernière ascension, sa pointe de vitesse pourrait faire la différence.