Le champion olympique Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) sera en fin de contrat au terme de la saison. Il souhaiterait quitter l’équipe britannique et pourrait se tourner vers les américains d’EF Education-EasyPost pour la suite de sa carrière. Bonne ou mauvaise idée pour l’équatorien ?

Trop de leaders chez INEOS Grenadiers

L’équatorien Richard Carapaz ne devrait bientôt plus faire partie de l’effectif d’INEOS Grenadiers. En fin de contrat, le 2ème du dernier Giro voudrait changer d’air la saison prochaine. Le champion olympique 2020 souhaiterait être leader unique de sa future équipe, et ne plus être en concurrence avec d’autres coureurs. Cela afin de pouvoir disputer les grands tours et courses de son choix. Il est vrai que la bataille est rude au sein de l’équipe britannique. Egan Bernal, Adam Yates, Daniel Felipe Martinez, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart… tous prétendent à un rôle de leader dans l’écurie de Dave Brailsford.

EF Education-EasyPost, une équipe construite autour de lui ?

Si Richard Carapaz rejoint la team américaine en 2023, il devrait sans nul doute avoir le statut de leader indiscutable. A l’heure actuelle, EF Education-EasyPost a de très bons leaders, comme Rigoberto Uran, Hugh Carthy ou encore Esteban Chaves. Mais aucun n’a le niveau pour remporter un grand tour. Richi Carapaz pourrait ainsi avoir de solides coéquipiers en montagne à ses côtés. Rajoutez à cela des coureurs tels Magnus Cort Nielsen, Mark Padun ou Alberto Bettiol, et les ambitions de l’équatorien de gagner une nouvelle course de trois semaines paraissent tout à fait crédibles. Qui plus est, personne ne lui contestera le leadership, contrairement à chez INEOS Grenadiers.

Pourquoi cela pourrait ne pas arriver ?

À la fin de l’année 2022, seules les 18 premières équipes du classement UCI World Tour se verront accorder une licence World Tour pour les trois prochaines saisons. Actuellement, EF Education-EasyPost est en 18ème position et se sauverait de justesse. Mais rien n’est fait. La Lotto Soudal et Israel – Premier Tech se battront jusqu’au bout pour conserver leurs licences. Ainsi, dans l’hypothétique cas où l’équipe américaine serait rétrogradée d’un échelon, la venue de Richard Carapaz ne verrait pas le jour. EF Education-EasyPost ne serait pas invitée d’office sur les grands tours. Alors que remporter une nouvelle victoire sur une course de trois semaines, après son sacre au Giro 2019, est l’objectif principal de l’équatorien.

Quoiqu’il en soit, « Richi » aura une dernière grande échéance sous les couleurs d’INEOS Grenadiers. Dès le 19 août, il participera au Tour d’Espagne, où il sera l’un des leaders de la formation britannique.