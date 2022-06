Du 11 au 14 août prochain, se disputera la neuvième édition de l’Arctic Race of Norway. La course proposera un plateau inédit, avec des équipes provenant de quatre continents. Parmi les formations présentes, des nouvelles venues ont répondu à l’invitation, comme la China Glory Continental Cycling Team ou les Australiens de la BikeExchange – Jayco.

« On apprécie la grande fidélité des équipes qui ont régulièrement participé à l’épreuve et des coureurs de renom comme Warren Barguil demandent à revenir . Il y a aussi de la nouveauté cette année avec le Team BikeExchange – Jayco, China Glory Continental Cycling Team, qui représente un très grand projet pour le cyclisme mondial, et Trinity Racing, qui doit permettre de découvrir de nouveaux talents d’envergure internationale. C’est un plateau très alléchant », explique le directeur technique de l’Arctic Race of Norway, Yannick Talabardon.

Quatre continents au départ

Au départ de cette Arctic Race of Norway, on retrouvera des équipes venues du monde entier. L’Europe est bien évidemment représentée en nombre avec 14 formations, dont la team britannique Trinity Racing, qui y fera ses premiers pas. L’Amérique du Nord sera aussi de la partie, avec les Américains de Human Powered Health. L’Océanie pourra compter comme porte-étendard sur la Team BikeExchange – Jayco. La formation World Tour australienne participera aussi pour la première fois. Enfin, l’Asie ne sera pas en reste avec l’Israel – Premier Tech, et la China Glory Continental Cycling Team. Une participation inédite pour la toute nouvelle équipe chinoise. Avec ce plateau, l’Arctic Race of Norway propose un véritable évènement mondial, sur ses routes polaires.

Les locaux pas en reste

Dans cette diversité, la Norvège y trouvera bien entendu son compte. Deux équipes représenteront le pays scandinave. La Uno-X Pro Cycling Team, grande fournisseuse de talents. Les derniers en date ? Tobias Foss (Jumbo-Visma) et Tobias Halland Johannessen, respectivement vainqueurs des Tours de l’Avenir 2019 et 2021. L’autre formation norvégienne présente sera la Team Coop. Cette dernière a participé à toutes les éditions de l’Arctic Race of Norway, et ne dérogera pas à la règle cette année. Plusieurs coureurs norvégiens sont pensionnaires d’équipes invitées sur la course. On peut citer Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Andreas Leknessund (Team DSM), ou encore, l’inépuisable Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Les supporters locaux, et ils sont nombreux dans le pays nordique, devraient être comblés.

Une course de plus en plus populaire

En plus de l’attrait du public norvégien, l’Arctic Race of Norway provoque l’engouement au-delà de ses frontières. La compétitivité, de plus en plus relevée, témoigne de cela. Certaines équipes World Tour comme Astana Qazaqstan Team, en font même un réel objectif. Les hommes d’Alexander Vinokourov ont déjà remporté la course trois fois, un record. Depuis sa création en 2013, les noms inscrits au palmarès de l’épreuve sont impressionnants. De Thor Hushovd, premier vainqueur, en passant par Gianni Moscon, et Alexey Lutsenko en 2019. Il faut dire que la compétition la plus au Nord de la planète a de quoi attirer. Ses paysages sublimes ponctués de côtes, montagnes et fjords ensoleillés, laissent des images plein la tête.