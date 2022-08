Emmenée par le tenant du titre et champion d’Allemagne Nils Politt, l’équipe BORA – hansgrohe se présentera à domicile avec plusieurs leaders. Le profil de cette édition du Tour d’Allemagne convient également à Maximilian Schachmann, troisième en 2018, et à Lennard Kämna.

Le 24 août, jour du départ du Deutschland Tour, le maillot du champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), retiendra toute l’attention lors du tout premier prologue organisé sur l’épreuve. Mais compte tenu de la concurrence, troquer sa tunique arc-en-ciel contre le maillot rouge de leader ne sera pas une mince affaire. Long de seulement 2,6 kilomètres, la boucle dessinée à travers la cité culturelle de Weimar profitera aux coureurs rapides. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), vainqueur du contre-la-montre d’ouverture du Tour de France de cette année, les champions nationaux tels que Bauke Mollema (Trek – Segafredo) et les puissants sprinters devront donner le meilleur d’eux-mêmes.

Certains des hommes les plus rapides du monde, notamment le vainqueur d’étape du Tour de France Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et Olav Kooij (Jumbo-Visma), se dresseront sur la route des sprinters allemands, parmi lesquels Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Rick Zabel (Israël – Premier Tech) et Max Kanter (Movistar Team). Alexander Kristoff (Intermaché – Wanty – Gobert Matériaux) cherchera à profiter de son affection pour les courses allemandes cette année encore pour remporter une étape.

Les spécialistes des classiques au départ

De nombreuses équipes se sont adaptées au profil hétérogène du Deutschland Tour 2022 en sélectionnant tant des spécialistes des classiques que du classement général. Romain Bardet (Team DSM), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Jakob Fuglsang (Israël – Premier Tech), Rafal Majka (UAE Team Emirates) ou Ben Tulett (INEOS Grenadiers) sont autant de coureurs qui démontreront leurs qualités de grimpeurs lors de l’arrivée au sommet du Schauinsland, après une ascension de 12 kilomètres. Simon Geschke (équipe nationale allemande) voudra quant à lui tirer profit de sa parfaite maîtrise des routes qui entourent Fribourg.

Les spécialistes des classiques comme Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) ou Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) pourraient s’appuyer sur le profil vallonné de la course pour passer à l’offensive, en particulier le dernier jour. Ce tracé conviendra également à Hugo Houle (Israël – Premier Tech). Le coureur canadien sera l’autre vainqueur d’étape du Tour de France de cette année au départ du Tour d’Allemagne 2022.

Avec 40 coureurs professionnels au départ, l’Allemagne sera le pays le plus représenté au sein du peloton du Deutschland Tour. La liste des 120 engagés est provisoire. Les équipes peuvent encore apporter des modifications à leur liste au cours des deux prochaines semaines. La liste définitive des coureurs partants sera confirmée le 24 août.

Le Deutschland Tour se disputera du 24 au 28 août 2022. Pendant cinq jours, les coureurs relieront Weimar et Meiningen, en Thuringe, à Marbourg, avant de prendre la direction du sud-est du pays où se dérouleront entièrement les deux dernières journées de course. L’étape reine s’élancera de Fribourg en direction du Schauinsland, et marquera la première arrivée au sommet du Tour d’Allemagne. Le dernier jour, le peloton partira de Schiltach, dans la Forêt-Noire, vers Stuttgart, où le porteur du maillot rouge sera couronné après 710 kilomètres de route.

Les coureurs sélectionnés pour le Tour d’Allemagne 2022 :

UCI WorldTeams

· AG2R Citroën Team: Greg Van Avermaet, Felix Gall

· Bahrain Victorious: Phil Bauhaus, Pello Bilbao, Heinrich Haussler

· BORA – hansgrohe: Lennard Kämna, Nils Politt, Maximilian Schachmann

· EF Education – Easypost: Ruben Guerreiro, Jonas Rutsch

· INEOS Grenadiers: Filippo Ganna, Ben Tulett

· Intermaché – Wanty – Gobert Matériaux: Alexander Kristoff, Georg Zimmermann

· Israel – Premier Tech: Jakob Fuglsang, Hugo Houle, Rick Zabel

· Jumbo-Visma: Chris Harper, Olav Kooij

· Lotto Soudal: Caleb Ewan, Roger Kluge

· Movistar Team: Juri Hollmann, Max Kanter

· Quick-Step Alpha Vinyl Team: Kasper Asgreen, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert

· Team DSM: Romain Bardet, Nico Denz

· Trek – Segafredo: Tony Gallopin, Bauke Mollema

· UAE Team Emirates: Fernando Gaviria, Rafal Majka

UCI ProTeams

· Alpecin-Deceuninck: Maurice Ballerstedt, Alexander Krieger

· B&B Hotels – KTM: Miguel Heidemann, Sebastian Schönberger

UCI Continental Teams

· Saris Rouvy Sauerland Team: Jon Knolle

· Team Dauner | Akkon: Jan-Marc Temmen

· Team Lotto – Kern Haus: Jan Hugger

Équipe nationale allemande Simon Geschke, Tom Lindner