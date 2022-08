Le Tour du Limousin aura lieu du mardi 16 au vendredi 19 août 2022. Voici le parcours et les favoris du Tour du Limousin.

Ce mardi 16 août débute la 55e édition du Tour du Limousin. Les coureurs s’élancent pour quatre étapes. L’épreuve est au calendrier UCI Europe Tour 2.1 depuis 2013. L’an dernier, c’est Warren Barguil (Arkéa Samsic) avait remporté l’épreuve, devant Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM) et Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Cette année, Barguil portera le dossard N°1 et tentera de conserver sa victoire.

Le parcours du Tour du Limousin

Mardi 16 août : Étape 1 / Verneuil-sur-Vienne – La Souterraine

Mercredi 17 août Étape 2 : Champcevinel – Ribérac

Jeudi 18 août / Étape 3 : Donzenac – Malemort

Vendredi 19 août : Saint-Laurent-sur-Gorre – Limoges

Warren Barguil : « Je suis heureux de disputer le Tour du Limousin 2022, épreuve qui m’a tant apporté l’an passé. Je suis motivé comme à chaque fois que je me présente au départ d’une compétition. J’ai bien travaillé à l’entraînement, mais le seul juge de paix reste la compétition, cette épreuve est là deuxième que je vais disputer après la Polynormande. Je vais prendre les étapes au jour le jour avec ambition et on verra au fur et à mesure que la course avancera quelle attitude avoir. Je suis un coureur qui sait aussi jouer la carte du collectif et celui dont disposera l’équipe Arkéa-Samsic sur ce Tour du Limousin peut nourrir de belles ambitions. »

Les favoris de l’épreuve

Warren Barguil (Arkéa Samsic)

Vainqueur en 2021, Le Breton sera l’un des favoris à sa propre succession.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

Vainqueur d’étape sur le dernier Tour d’Italie, l’Érythréen sera à surveiller.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Vainqueur de l’épreuve en 2019, il tentera de lever les bras pour la première fois en 2022.

Guillaume Martin (Cofidis)

Récent vainqueur du Tour de l’Ain, le Normand tentera de continuer sur sa lancée.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Auteur d’un magnifique Tour de France, Madouas devrait être à l’aise sur les routes du Limousin.

Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

Vainqueur d’étape lors du dernier Giro, le puncheur italien sera l’un des favoris du Tour du Limousin.

Alex Aranburu (Movistar Team)

3ᵉ des boucles de la Mayenne cette année, l’Espagnol tentera de décrocher sa première victoire de la saison.

Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM)

2ᵉ de l’épreuve en 2021 et récent vainqueur de la Polynormande, Bonnamour est en forme.

Anthony Turgis (Team TotalEnergies)

3ᵉ de la Polynormande, le vice-champion de France sera l’un des outsiders.

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe.