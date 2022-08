Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a pris sa retraite le 15 août dernier. Excellent rouleur et bon grimpeur, retour sur la carrière de Tom Dumoulin.

2012-2014 : éclosion d’un des meilleurs rouleurs-grimpeurs du monde

Tom Dumoulin fait son début chez les professionnels en 2012 avec l’équipe Argos-Shimano. Dès sa première saison dans la cour des grands, le Néerlandais multiplie les places d’honneur. Il termine 5ème du Tour du Luxembourg, 10ème du Tour de Burgos mais aussi 7ème des championnats des Pays-Bas du contre-la-montre et de la course en ligne. En 2013, Dumoulin poursuit son apprentissage et se rapproche de la victoire. Il termine 2ème de l’Eneco Tour et 5ème du Tour de Belgique. Il s’illustre également sur les championnats nationaux en devenant vice-champion des Pays-Bas de la course en ligne et en terminant 3ème du contre-la-montre.

C’est en 2014 que Dumoulin va lever les bras pour la première fois chez les professionnels. Excellent rouleur, il performe sur les contre-la-montre. Parmi ses 4 succès de 2014, tous ont été obtenus lors d’un contre-la-montre. Il est notamment devenu champion des Pays-Bas de la spécialité, mais a aussi levé les bras sur une compétition world Tour après avoir remporté la 3ème étape de l’Éneco Tour.

2015-2016 : un coureur de grands tours en devenir

Excellent rouleur, Dumoulin montre aussi qu’il peut se muer en grimpeur. En 2015, après avoir remporté le prologue et le contre-la-montre du Tour de Suisse, il s’illustre également en montagne et termine 3ème du classement général de l’épreuve. Mais c’est sur la Vuelta que Dumoulin va prouver au grand public, qu’il peut gagner un grand Tour. Après avoir remporté un contre-la-montre, une étape de montagne et porter le maillot rouge durant 6 étapes, le Néerlandais craque la veille de l’arrivée et termine finalement 6ème de la Vuelta, remportée par Fabio Aru (Astana Pro Team).

En 2016, Dumoulin confirme sa bonne Vuelta réalisée quelques mois plus tôt. Aligné sur le Giro, le Néerlandais frappe fort d’entrée en remportant le contre-la-montre inaugural et en portant le maillot rose durant 5 étapes. Touché à la selle, Dumoulin quittera finalement les routes du Giro lors de la 11ème étape. Quelques semaines plus tard, il remporte deux étapes sur les routes du Tour de France. Il s’impose lors de la 9ème étape, à Andorre Arcalis, sous le déluge. Lors de la 13ème étape, un contre-la-montre vallonné de 37 km, il prouve qu’il est l’un des meilleurs rouleurs du monde en distançant tous les autres concurrents à plus d’une minute. Le « papillon de Maastricht » conclut cette belle saison 2016 en devenant vice-champion olympique du contre-la-montre à Rio, derrière Fabian Cancellara.

2017-2018 : Dumoulin au sommet de son art

En 2017, Dumoulin revient sur le Tour d’Italie revanchard. Il remporte le contre-la-montre lors de la 10ème étape et s’empare du maillot rose, qu’il portera pendant 8 jours. Mais lors des deux dernières étapes de montagne, il craque et laisse son maillot de leader à Nairo Quintana. Tout va donc se jouer lors de l’ultime étape, un contre-la-montre tout plat de 29 kilomètres. 4ème du général avant l’étape, Dumoulin fait parler toute sa puissance et termine 2ème de l’étape. Il repousse tous les prétendants au classement général à plus d’une minute et remporte le Tour d’Italie 2017. En septembre, il ponctue cette belle année en devenant champion du monde du contre-la-montre à Bergen, en Norvège.

En 2018, dès le début de saison, Dumoulin affiche ses ambitions et indique qu’il doublera le Tour d’Italie et le Tour de France. Sur les routes du Giro, Dumoulin répond présent, mais ne peut rien faire face à Chris Froome et prend la 2ème place du général. Quelques semaines plus tard, Dumoulin se présente sur le Tour de France avec le plein de confiance. Le coureur de la Sunweb commence son Tour de France timidement avant de monter en puissance lors de la deuxième et la troisième semaine. Mais comme sur le Giro, Dumoulin est tombé sur plus forte que lui. Cette fois, il s’agit du Gallois, Geraint Thomas. Dumoulin termine 2ème de la Grande Boucle avec, en prime, une victoire lors du contre-la-montre la veille de l’arrivée.

En fin de saison, le « papillon de Maastricht » était aligné sur les championnats du monde en Autriche, à Innsbruck. 2ème du contre-la-montre derrière Rohan Dennis, Dumoulin surprend une nouvelle fois lors de la course en ligne. Dans un final pour puncheurs avec l’ascension du Gramartboden (2,5 km à 11,7%), le Néerlandais est dans le groupe de tête et termine finalement au pied du podium.

2019-2022 : une fin de carrière précipitée

Sa saison 2019 ne s’est pas passé comme il l’espérait. Une nouvelle fois aligné sur le Giro, il est contraint à l’abandon. Victime d’une chute, il souffre du genou et devra même subir une intervention chirurgicale. Quelques semaines plus tard, il est de retour sur le Critérium du Dauphiné, mais abandonne également, toujours blessé. C’était la dernière fois qu’il mettait un dossard en 2019. Un peu plus tard dans la saison, il annonce qu’il rejoindra l’équipe Jumbo-Visma en 2020.

Malade, il manque le début de la saison et ne reprendra les compétitions qu’en août avec sa nouvelle équipe, soit plus d’un an sans mettre de dossard. Il est aligné en juillet sur les routes de Tour de France en tant qu’équipier modèle pour amener Roglic à la victoire. À titre personnel, il termine 7ème du Tour de France. Épuisé, il quitte les routes de la Vuelta après une semaine seulement et enchaîne une deuxième année galère.

Sa santé mentale au cœur de sa décision

En stage de préparation avec l’équipe Jumbo-Visma pour la saison 2021, Tom Dumoulin annonce vouloir faire une pause dans sa carrière. Le Néerlandais a expliqué souffrir de la pression qu’il ressent pour obtenir de bons résultats et performer. Avec cette déclaration, il prouve que, pour performer au plus haut niveau, un cycliste doit se sentir bien physiquement, mais aussi mentalement. Souvent tabou dans de nombreux sports, Tom Dumoulin sort du silence à propos de sa santé mentale. « Depuis trop longtemps, je ressens une grosse pression pour performer. Mais dans ce processus, je me suis un peu oublié moi-même. J’ai oublié ce que je veux réellement dans ce sport et à propos mon avenir », déclarait Tom Dumoulin en janvier 2021. Il reprend finalement la compétition en juin sur le Tour de Suisse pour préparer son objectif : Les JO. À Tokyo, le Néerlandais ramène une nouvelle médaille d’argent lors du contre-la-montre, 5 ans après celle de Rio.

En 2022, il connait de nouveau un début de saison délicat. Il est aligné sur le Giro en mai avec des doutes sur son état de forme. Et les doutes vont laisser place à la déception. Touché au dos, il quitte la course lors de la 14ème étape. Quelques jours plus tard, il annonce que 2022 sera sa dernière année chez les professionnels et que les mondiaux seront son dernier objectif. Mais très loin de son meilleur niveau, il annonce finalement mettre un terme à sa carrière avec effet immédiat le 15 août 2022.

En bref :

22 victoires chez les professionnels, un titre de champion du monde du CLM, un Tour d’Italie, deux médailles d’argent aux JO,… On retiendra avant tout le beau palmarès de Tom Dumoulin. De 2013 à 2019, le « papillon de Maastricht » aura prouvé qu’il était l’un des meilleurs rouleurs-grimpeurs mondiaux. Ses quatre dernières saisons l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière et à ses souffrances.