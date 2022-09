Ces dernières saisons, les sprinters sont de plus en plus nombreux à s’illustrer dès leur plus jeune âge. Voici cinq coureurs qui sont l’avenir du sprint.

Olav Kooij (Jumbo-Visma)

Âge : 20 ans

Nationalité : Néerlandais

Principales performances 2022 : étape Tour de Pologne / deux étapes Tour du Danmark

C’est déjà l’un des meilleurs sprinters mondiaux à seulement 20 ans ! Avec 11 victoires à son compteur depuis le début de la saison, le Néerlandais impressionne. Après avoir passé une saison dans les rangs de la Jumbo-Visma Development Team, Koiij avait été promu dans l’équipe World Tour dès février 2021. Pour sa première année chez les professionnels, il remporte deux étapes sur la Cro Race. Mais c’est cette saison que Kooij se révèle aux yeux du grand public. En août dernier, il s’impose lors de la première étape du Tour de Pologne, son premier succès en World Tour. Quelques semaines plus tard, il lève de nouveau les bras à deux reprises sur le Tour du Danemark, en devançant Jasper Philipsen, double vainqueur d’étape lors du dernier Tour de France.

Âge : 20 ans

Nationalité : Belge

Principales performances : Ronde van Limburg /Trofeo Playa de Palma

Comme Olav Kooij, Arnaud De Lie s’est illustré dès ses débuts chez les professionnels. Avec 9 victoires en 2022, le Belge de 20 ans est devenu la pièce maitresse de la formation. Alors que son équipe tente de se sauver en World Tour, il a inscrit plus de 2000 points UCI depuis le début de la saison. Même s’il n’est toujours pas parvenu à s’imposer sur une course World Tour, il compte plusieurs beaux succès à son actif. Il a également terminé 4ème de la Bretagne Classic, remportée par son compatriote Wout Van Aert. Le Belge a, sans aucun doutes, toutes les qualités requises pour devenir l’un des meilleurs sprinters du monde. Reste à savoir si la Lotto Soudal, avec laquelle il a signé jusqu’en 2024, va se maintenir en World Tour à l’issue de la saison pour qu’il puisse poursuivre ses progrès au plus haut niveau.

Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl)

Âge : 22 ans

Nationalité : Britannique

Principales performances 2022 : étape Tour de Catalogne / deux étapes Tour de Slovaquie

Passé pro début 2022 au sein de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, Ethan Vernon est l’un des grands espoirs du cyclisme britannique. Bon rouleur et excellent sprinter, il s’était illustré l’an passé en remportant la 4ème étape du Tour de l’Avenir. En mars dernier, pour sa première année chez les professionnels, le Britannique a impressionné en s’imposant lors de la 5ème étape du Tour de Catalogne. Une victoire de prestige sur une course à étapes World Tour. La semaine dernière, lors du Tour de Slovaquie, Vernon a montré toutes ses qualités de rouleur / sprinter en remportant le prologue et la 1ʳᵉ étape de la compétition.

Casper Van Uden (Team DSM)

Âge : 21 ans

Nationalité : Néerlandais

Principales performances 2022 : étape Tour de l’Avenir / 4ème Scheldeprijs

À 21 ans, le Néerlandais était très en vue lors du Tour de l’Avenir cette saison. Lors des 6 premiers jours de course, Van Uden est parvenu à intégrer le top 10 à six reprises. Il a notamment levé les bras au sprint, lors de la deuxième étape. Cette régularité lui a permis de décrocher le maillot vert du Tour de l’Avenir. Plus discret chez les professionnels, Van Uden est toutefois parvenu à terminer 4ème du Scheldeprijs en avril dernier. Il s’est également illustré lors du Tour de Bretagne (1 victoire d’étape et lors du Tour de Normandie (2 victoires d’étape). Casper Van Uden est sous contrat avec l’équipe DSM jusqu’en 2024.

Paul Penhoët (Grouapama-FDJ)

Âge : 20 ans

Nationalité : Français

Principales performances 2022 : 2ème de la 2è étape Tour de Poitou-Charentes

Après avoir passé deux saisons et demie dans les rangs de la Conti Groupama-FDJ, le jeune sprinter Paul Penhoët a rejoint l’équipe World Tour à la mi-saison 2022. Pour ses premiers pas chez les professionnels, à seulement 20 ans, il a notamment terminé deuxième de la 2ème étape du Tour de Poitou-Charentes, derrière Marc Sarreau. Plus tôt dans la saison, il s’était illustré, comme Van Uden, sur le Tour de Normandie en remportant une étape et en terminant 3ème du général. Avec Penhoët, sous contrat jusqu’en 2024, Marc Madiot espère bien tenir le successeur d’Arnaud Démare.