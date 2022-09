Ce dimanche 25 septembre a lieu la 72 ème édition de Paris-Chauny. Les coureurs s’élanceront pour plus de 200 kilomètres entre l’Oise et l’Aisne.

Ce dimanche, le même jour que la course en ligne des championnats du monde, aura lieu la 72ème édition de Paris-Chauny. Créée en 1922, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, c’est Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) qui s’était imposé devant Alberto Dainese (Team DSM) et Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert). Avec le parcours exigeant des championnats du monde, beaucoup de sprinters ont fait l’impasse et se sont données rendez-vous à Chauny.

Le parcours de Paris-Chauny 2022

Antoine Raugel (AG2R Citoën Team) : « Après la fin de la Vuelta à Espana (19 août – 11 septembre), j’ai pris deux jours de repos puis je suis remonté sur le vélo. L’après grand tour est une nouvelle expérience pour moi. Les sensations à l’entraînement sont assez étonnantes, mais pas mauvaises. La différence de chaleur entre l’Espagne et le retour en France joue aussi. Je pense que cette première course de trois semaines va me faire passer un cap et je suis très curieux de voir ce que cela va donner en course. C’est pourquoi je voulais rapidement remettre un dossard. Il me reste quelques courses françaises avec des profils intéressants avant de mettre un terme à ma saison. J’ai envie de bien terminer cette première année avec l’équipe AG2R CITROËN. »

Roger Tréhin (Directeur sportif Arkéa Samsic) : « Paris-Chauny est une épreuve qui nous a réussi dans un passé récent. Nous souhaitons prolonger cette dynamique. La concurrence est dense en cette fin de saison, car nombre d’équipes, tout comme la nôtre, sont engagées dans une course aux points UCI. Notre souhait sera de dynamiter le final pour essayer d’écrémer le peloton, et si sprint il y a nous tenterons de mettre Hugo Hofstetter dans les meilleures dispositions face aux meilleurs sprinteurs du peloton, quasiment. L’équipe Arkéa-Samsic engagée sur Paris-Chauny est forte, et c’est par le collectif que nous obtiendrons ce que nous venons chercher dans l’Aisne. »

Les favoris de Paris-Chauny

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick)

Vainqueur du Circuit de Houtland ce mercredi, le Belge sera le grand favori de Paris-Chauny 2022.

Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

2ème du Circuit de Houtland derrière Philipsen, il tentera d’aller chercher sa 10 ème victoire de la saison.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Après avoir remporté le GP d’Isbergues dimanche dernier, le Picard aura à cœur de briller dans sa région natale.

Gerben Thijsen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Vainqueur d’étape sur les 4 Jours de Dunkerque et le Tour de Pologne, il sera à surveiller de près.

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Vainqueur du GP de Fourmies il y a deux semaines, l’Australien sera l’un des prétendants à la victoire finale.

Bryan Coquard (Cofidis)

Après une Vuelta compliquée, le « Coq » tentera de renouer avec la victoire, qui lui échappe depuis février dernier.

Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco)

En cas de sprint massif, il sera l’un des favoris. Mais parviendra-t-il à suivre les autres sprinters dans les ascensions avant l’arrivée ?

Comment suivre Paris-Chauny à la TV ?

La course sera diffusée sur les antennes de Weo TV, chaîne de télévision picarde (canal 35). La course sera également à suivre sur leur site internet gratuitement.