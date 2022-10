Ce dimanche 9 octobre aura lieu la 116ème édition de Paris-Tours. Les meilleurs sprinters du monde seront présents sur « la classique des feuilles mortes ».

Ce dimanche aura lieu la classique de fin de saison, Paris-Tours. Créée en 1896, c’est l’une des courses les plus anciennes toujours au programme. Elle fait partie du calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’était imposé au sprint devant Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Cette année, les meilleurs sprinters mondiaux seront présents avec Kooij, Philipsen, De Lie ou encore Démare.

Le parcours de Paris-Tours 2022

Cette année, le peloton devra parcourir 213,5 km entre Chartres et Tours. Dans les 70 derniers kilomètres, huit difficultés et dix chemins de vigne seront au programme. Propices aux crevaisons et au spectacle, c’est dans cette dernière partie de la course que se jouera la victoire finale.

Les favoris de Paris-Tours

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

2ème de Paris-Bourges jeudi, le vainqueur de Paris-Bourges 2021 sera l’un des favoris à sa propre succession.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Vainqueur de Paris-Bourges, le Belge sera difficile à battre en cas d’arrivée groupée.

Olav Kooij (Jumbo-Visma)

Vainqueur du Tour de Münster, il tentera de décrocher sa 13ème victoire de la saison.





Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

À 20 ans seulement, il sera l’un des outsiders de cette 116ème édition de Paris-Tours.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Impressionnant lors de sa victoire sur Binche-Chimay-Binche, le Varois tentera de terminer sa saison de la meilleure des manières.

Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Le puncheur français tentera de surprendre les sprinters dès que la route s’élèvera.

Comment suivre Paris-Tours à la TV ?

La course sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport 1 dès 15 h 15.