La formation BikeExchange-Jayco a conclu sa saison 2022 dimanche à la Veneto Classic, avec un bilan final de 22 victoires en course UCI par six coureurs différents, dont neuf dans des épreuves UCI WorldTour.

De la haute montagne aux sprints massifs en passant par les contre-la-montre, cette année a été marquée par des victoires de course variées. Démontrant la force, la profondeur et la constance de l’équipe. Soulignée par une victoire d’étape dans chacun des trois Grands Tours : une première depuis 2016.

Dylan Groenewegen, un début de saison formidable

La nouvelle recrue de 2022, Dylan Groenewegen, a connu un début de saison de rêve avec la formation australienne. En s’intégrant instantanément avec ses nouveaux coéquipiers et son train de tête, pour remporter deux victoires d’étape au Saudi Tour, faisant de cette première apparition sous les couleurs de l’équipe BikeExchange-Jayco un événement spécial.

Malgré la pression qui pesait sur ses épaules. En tant que leader du sprint de l’équipe, le jeune homme de 29 ans s’est montré à la hauteur. Remportant pas moins de sept victoires tout au long de la saison, dont une victoire d’étape significative sur le Tour de France le troisième jour au Danemark.

Des Succès d’étape sur chaque Grand Tour 2022 pour BikeExchange-Jayco

Pour la première fois depuis 2016, l’équipe BikeExchange-Jayco a jeté ses mains en l’air à chacun des trois Grands Tours grâce aux victoires d’étape de cinq coureurs différents. Simon Yates a remporté deux victoires au Giro d’Italia avant d’être malheureusement contraint de mettre fin à sa poursuite du classement général en raison d’une blessure. La troisième victoire d’étape du Giro d’Italia a été remportée par le coureur italien local Matteo Sobrero, qui s’est imposé lors du contre-la-montre de la dernière étape à Vérone.

En France, Groenewegen a remporté un sprint du peloton au début du Tour de France, avant que Michael Matthews ne s’impose en solitaire le 14e jour d’une étape vallonnée, sa première victoire d’étape sur le Tour de France depuis cinq ans.

Pour finir la saison, Kaden Groves a remporté sa première victoire d’étape sur un Grand Tour, lors de sa première apparition sur un Grand Tour, en remportant la 11ème étape de la Vuelta, mettant fin à une journée en dents de scie pour l’équipe.

Triomphe en contre-la-montre

L’un des points forts de l’équipe australienne en 2022 a été la régularité et le niveau de performance dans la discipline du contre-la-montre. Après quelques années de disette, sans victoire ni podium dans les contre-la-montre. Grâce au travail notamment fourni par l’équipe technique et du sponsor vélo de l’équipe, Giant, les hommes de l’équipe BikeExchange-Jayco ont remporté pas moins de trois victoires individuelles dans les contre-la-montre au plus haut niveau, grâce à trois coureurs différents.

Saimon Yates a brillé lors de la deuxième journée du Giro d’Italia, étourdissant ses rivaux pour remporter sa toute première victoire dans un contre-la-montre de Grand Tour, avant que Sobrero n’enchante les fans italiens locaux en portant le maillot tricolore de son championnat national pour remporter la 21ème étape. Lawson Craddock a ensuite remporté le championnat des États-Unis, offrant à l’équipe le maillot unique du championnat des États-Unis, qu’il a porté le reste de l’année.

Matt White – Directeur sportif en chef de la BikeExchange-Jayco

« Si nous cherchons à résumer notre saison 2022. Je pense que l’inclusion de Dylan Groenewegen dans notre équipe a été l’un des nombreux points forts. Les victoires qu’il nous a procurées et, en général, le fait d’avoir un sprinteur de classe mondiale dans l’équipe, gagnant des courses au plus haut niveau, cela a été un gros bonus pour nous. Cela a été mis en évidence par sa victoire au Tour de France.

Le deuxième point fort a été le changement d’équipement cette année. Il a fait une très grande différence et nous avons vu les capacités des coureurs à gagner des contre-la-montre passer à un autre niveau. Nous avons beaucoup progressé, et c’est grâce à nos partenaires Giant et CADEX. Nous avons beaucoup travaillé en coulisses avec notre équipe d’assistance technique, mais avec le nouvel équipement, je crois que cela a changé la donne pour nous.