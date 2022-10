Strava a partagé les segments clefs et les données de parcours pour l’édition 2023 du Tour de France et du Tour Femmes avec Zwift. La plateforme au 100 millions d’athlètes est partenaire officiel du Tour et il est donc temps pour nous d’aller chercher des KOM sur les routes du Tour 2023 !

Segment Strava Col de la Loze du Tour de France 2023

Étape : 17

Segment Strava : Col de la Loze, Savoie France 7,01km – 643m de dénivelé positif

KOM : Tadej Pogačar Pogi (23:18)

Temps moyen des amateurs : 46:34

Segment Strava Col du Tourmalet du Tour de France Femmes avec Zwift 2023

Étape : 7

Segment Strava : Col du Tourmalet, Hautes-Pyrénées, France 16.75km – 1,241m de dénivelé positif

QOM : Emma Pooley (59:45)

Temps moyen amateur : 1:37:11

Ces segments Strava représentent des moments forts des deux courses. Chez les hommes, une ascension de 7,01 km pour un D+ de 637 m. Côté femmes, une ascension de 16,75 km avec un D+ de 1 241 m.