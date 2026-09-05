Alors qu’il vient de mettre un terme à sa saison 2026, Tadej Pogacar a prolongé son contrat avec l’équipe UAE jusqu’en 2032.

La formation UAE Team Emirates-XRG a annoncé la prolongation de contrat de Tadej Pogačar avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2032. Pogačar fait partie intégrante de l’équipe depuis son arrivée en 2019. L’équipe confirme également que le champion du monde ne reprendra pas la compétition pour le reste de la saison 2026, suite à sa chute lors du Tour d’Espagne. Après consultation du staff médical et de la cellule performance de l’équipe, la décision a été prise de privilégier sa convalescence et sa rééducation, en lui laissant le temps nécessaire pour retrouver une santé optimale, sans fixer d’échéance précise pour son retour à la compétition.

Together through 2032. 🤝 @TamauPogi UAE Team Emirates-XRG is proud to announce that Tadej Pogačar has extended his contract with the team through the end of the 2032 season. “From the beginning, this team has felt like home to me. We’ve grown together over the years and… pic.twitter.com/swZZJgFFdb — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 5, 2026

Tadej Pogačar :

« Dès le début, je me suis senti chez moi dans cette équipe. Nous avons grandi ensemble au fil des ans et partagé des moments incroyables ; je suis donc très heureux de prolonger mon contrat jusqu’en 2032. J’ai encore beaucoup d’objectifs à atteindre dans ce sport et je pense que c’est l’endroit idéal pour y parvenir. Je suis très reconnaissant de la confiance que l’équipe m’accorde et enthousiaste à l’idée de ce que nous allons continuer à bâtir ensemble. »

« Bien sûr, ce n’est pas ainsi que je voulais voir ma saison se terminer. Pour l’instant, le plus important est de bien récupérer et de laisser à mon corps le temps dont il a besoin. Cette saison a été riche en moments forts et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement, soutenir mes coéquipiers depuis chez moi et revenir l’année prochaine prêt pour les défis à venir. »

Dr Adrian Rotunno, directeur médical :

« Tadej progresse bien après son opération et nous sommes très satisfaits de sa convalescence jusqu’à présent. Toutefois, compte tenu de la nature de ses blessures — une commotion cérébrale, une fracture stable de la vertèbre cervicale C7 et une fracture ouverte de la clavicule — nous avons décidé, d’un commun accord avec Tadej, qu’il ne reprendrait pas la compétition cette saison. D’un point de vue médical, sa santé est primordiale ; la priorité actuelle est de permettre à chacune de ces blessures de guérir complètement et de mener sa rééducation de manière contrôlée. »

« La fracture de la clavicule et la fracture cervicale, toutes deux opérées, nécessiteront une période de rééducation structurée. Il est tout aussi important qu’il suive avec précaution un protocole de reprise progressif après sa commotion cérébrale, tout en bénéficiant d’un suivi neurologique continu. Ce n’est qu’une fois rétabli sur le plan médical et prêt personnellement qu’il pourra recevoir le feu vert pour augmenter progressivement sa charge d’entraînement. Il n’y a aucun intérêt à précipiter ce processus simplement pour respecter une échéance de course. Lever cette pression permet à Tadej de se concentrer entièrement sur son rétablissement, avec pour objectif de reprendre l’entraînement complet et la compétition lorsqu’il sera totalement prêt. »

Mauro Gianetti, PDG de l’équipe UAE :

« Tadej a joué un rôle central dans le parcours et le développement de cette équipe, et nous sommes extrêmement fiers que cette relation se poursuive jusqu’en 2032. Après sa chute, Tadej ne subit absolument aucune pression pour reprendre la compétition cette année. Sa santé et son rétablissement sont la priorité. Il a énormément donné tout au long de la saison ; la décision la plus judicieuse est désormais qu’il prenne le temps nécessaire pour se rétablir complètement. Nous nous réjouissons de le retrouver parmi nous lorsqu’il sera prêt. »