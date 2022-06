Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a remporté dimanche, le classement général du Tour de Suisse. Le gallois peut-il être un adversaire de taille pour les slovènes Pogačar et Roglic ? Et ainsi, s’immiscer dans la lutte pour être sacré sur le Tour de France 2022 ?

Une performance en Suisse, oui mais…

Deuxième du chrono final dimanche, à Vaduz, Geraint Thomas y a érigé sa victoire au classement général du Tour de Suisse. Une performance pas anodine, surtout si l’on regarde les trois derniers vainqueurs de l’épreuve helvétique. Richard Carapaz, Egan Bernal, et Richie Porte, rien que ça. Le gallois n’a pas remporté d’étapes, mais a su être toujours bien placé et solide quand il le fallait. Cependant, à cause de cas positifs au covid chez les coureurs, la course s’est vue toucher par un nombre record d’abandons. Des équipes entières ont dû se retirer. Une véritable hécatombe, où plus de la moitié des coureurs ont quitté la course (77 sur 153 partants). Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy, Rigoberto Uran, Thymen Arensman… de nombreux favoris n’ont pas pu disputer leurs chances. Au même titre qu’Adam Yates, le leader désigné de la formation britannique sur ce Tour de Suisse. Une performance à relativiser, mais qui n’enlève en rien au mérite de Thomas.

Pour autant, sera-t-il leader sur le Tour ?

Geraint Thomas a été annoncé un temps comme lieutenant de luxe, pour le duo Adam Yates- Daniel Felipe Martinez. Mais les cartes semblent avoir été redistribuées chez INEOS Grenadiers. Sur le Tour de Suisse, Adam Yates a été contraint à l’abandon, positif au covid, et freiné dans sa progression. Défaillant en montagne, le colombien Martinez n’aura lui pas rassuré pour sa course de préparation, malgré un bon chrono. D’ailleurs, le gallois vainqueur de la Grande Boucle 2018 a fait preuve d’un nouveau discours, où il affirme vouloir aussi jouer sa carte au général. Affaire à suivre, donc. Mais il est plus que probable de retrouver sur les routes du Tour, un trident Yates-Thomas-Martinez pour mener l’équipe britannique. Un leader unique devrait se dégager à la pédale, ou au gré des incidents de course.

Les slovènes doivent-ils craindre le gallois ?

Tadej Pogačar est l’archi-favori de la prochaine Grande Boucle, suivi de près par son compatriote, Primoz Roglic. Alors, Geraint Thomas peut-il déroger aux pronostics et faire de l’ombre aux deux slovènes ? Il y a plusieurs motifs de satisfactions pour le natif de Cardiff. D’abord, son toujours très bon niveau en contre-la-montre. 2ème derrière Evenepoel au chrono du Tour de Suisse, il a aussi terminé 4ème des prologues des Tours de Romandie et Pays Basque, en avril. Tout simplement ses meilleures performances de la saison. Encourageant avant les deux épreuves chronométrées du prochain Tour, dont une de 40km la veille de l’arrivée.

Aussi, entouré d’une grosse équipe et armé de son expérience, il devrait éviter de perdre du temps sur les étapes piégeuses et exposées au vent. Le 6 juillet, les coureurs du Tour devront faire face à 11 secteurs pavés entre Lille et Arenberg. Ayant déjà terminé 7ème d’un Paris Roubaix, Thomas devrait là encore être assez à l’aise, tandis que les slovènes eux n’ont pas vraiment de référence sur ce type de terrain. La décision finale se fera sans nul doute en montagne, et c’est là où on peut avoir le plus de doute pour le gallois. Non pas que ce ne soit un bon grimpeur, mais seulement, pourra-t-il rivaliser dès que la route s’élève avec les deux slovènes ? Cela paraitrait surprenant, mais qui sait…