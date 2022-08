La Vuelta 2022 s’élance ce vendredi 19 août d’Utrecht aux Pays-Bas. Après 3 étapes néerlandaises, les coureurs prendront la direction de l’Espagne. Voici les favoris du Tour d’Espagne.





Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ★★★★

Triple vainqueur sortant de la Vuelta, Roglic sera, cette année encore, le grand favori. Blessé au dos et à l’épaule suite à sa chute lors du Tour de France, la participation du Slovène a longtemps été incertaine. Mais il sera bien là pour défendre ses chances avec une équipe Jumbo-Visma solide. Sera-t-il à 100% physiquement ? Premiers éléments de réponse dans quelques jours…

Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) ★★★★

Vainqueur de la Vuelta en 2018, Simon Yates compte bien récidiver cette performance en 2022. Blessé au genou, il avait quitté précipitamment les routes du Giro après deux victoires d’étape. De retour à la compétition fin juillet, il a prouvé qu’il était en forme en remportant la Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika et la Vuelta a Castilla y Leon.

Enric Mas (Movistar Team) ★★★

2 fois deuxième de la Vuelta en 2018 et en 2021, l’Espagnol compte faire aussi bien cette année. Plutôt discret sur le Tour de France, il avait quitté la course quelques jours avant l’arrivée après un test positif au covid. Accompagné par Alejandro Valverde, qui dispute son dernier Tour national, Mas a fait de la Vuelta son grand objectif de la saison.

Jai Hindley (Bora-Hansrgohe) ★★★

Le vainqueur du Tour d’Italie sera aligné sur le Tour d’Espagne pour tenter de réaliser le doublé Giro-Vuelta. Après près de 3 mois sans course, l’Australien a terminé 7ᵉ du Tour de Burgos. Une reprise plutôt encourageante avant de disputer ce Tour d’Espagne. Il pourra également compter sur une équipe solide avec Sergio Higuita ou encore Wilco Kelderman.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ★★★

2ᵉ du Giro en début d’année, l’Équatorien sera l’un des leaders d’une équipe Ineos Grenadiers très compétitive. Accompagné par Pavel Sivakov et Carlos Rodriguez en montagne, le champion olympique n’a pas vraiment rassuré lors de sa course de reprise, le Tour de Pologne (22ᵉ du classement général). Comme en 2020, il tentera de mener la vie dure à Roglic et de se battre pour la victoire.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha-Vinyl) ★★★

C’est la grande question de cette Vuelta : Remco Evenepoel sera-t-il en mesure de jouer la victoire ? C’est seulement la deuxième fois que le jeune belge prend le départ d’un grand tour. Après un Giro décevant en 2021, pourra-t-il faire mieux ? Une chose est sûre, après sa démonstration sur la Classica San Sebastian, Remco est en grande forme. Suffisamment pour jouer le général 3 semaines ?

Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) ★★

3ᵉ du classement général du Tour de Burgos, le Colombien arrive sur le Tour d’Espagne en forme et avec de l’ambition. Après avoir quitté le Giro dès la 4ᵉ étape, il compte bien se rattraper. Il sera accompagné par Vincenzo Nibali au sein de l’équipe Astana. Pour sa dernière Vuelta, le requin de Messine pourrait être d’une grande utilité à Lopez en montagne.

Joao Almeida (UAE Team Emirates) ★★

Aligné sur le Giro en début d’année, il était 4ᵉ avant de quitter la course suite à un test positif au covid. Vainqueur de la dernière étape du Tour de Burgos, le Portugais arrive en forme sur cette Vuelta. S’il n’est pas le meilleur grimpeur du peloton, il sait gérer son effort et limiter la casse. Il comptera sur le contre-la-montre pour récupérer du temps.

Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) ★★

Récent vainqueur du Tour de Burgos, le Français semble être en grande condition avant de s’élancer sur la Vuelta. Avec Richard Carapaz et Carlos Rodriguez, la formation Ineos dispose de plusieurs cartes au classement général. Comme sur le Tour de Burgos, Sivakov pourrait profiter de cette supériorité numérique pour jouer sa carte personnelle.

Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ★

3ème du Giro cette année, Landa sera le leader de la Bahrain-Victorious sur cette Vuelta. L’an passé, l’équipe avait terminé sur le podium avec Jack Haig, 3ème. Pour sa reprise sur le Tour de Burgos, Landa n’était pas dans le coup. Pour réaliser le meilleur classement général possible, il sera épaulé par Santiago Buitrago et Gino Mäder, 5ème l’an passé.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ★

19 ans seulement, mais déjà aligné sur son tour national. Et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. 5ᵉ du Tour de Catalogne, 4ᵉ du Tour de Romandie et récent vainqueur du Circuito de Getxo, l’Espagnol impressionne. Il devrait se muer en coéquipier pour Almeida mais pourrait aussi jouer sa carte personnelle si son leader craque.

Thymen Arensman (Team DSM) ★

2ᵉ du Tour de Pologne avec une victoire d’étape, le Néerlandais est un coureur très complet. Aussi bien à l’aise sur les chronos qu’en montagne, il aura une belle carte à jouer sur cette Vuelta. 3ᵉ du Tour des Alpes, remporté par son coéquipier Romain Bardet, Arensman participe à son deuxième Grand Tour après le Giro, qu’il a terminé à la 18ᵉ place.