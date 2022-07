Kristen Faulkner a remporté sa deuxième victoire d’étape du Giro d’Italia femme aujourd’hui. Elle franchit la ligne en solitaire après avoir pris une échappée avec Gaia Realini dès la première montée classée de la journée. Une série d’attaques du groupe maillot rose a réduit l’avance de Faulkner dans la descente. Malgré ça, la puissante coureuse de 29 ans a su résister aux poursuivants et à maintenir son avance sur la course vallonnée jusqu’à la ligne d’arrivée. Elle s’impose donc 59′ ‘ devant Marta Cavali (FDJ) et 1’24’ ‘ devant Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Annemiek van Vleuten conserve la tête du général.

La réaction de Kristen Faulkner

« Aujourd’hui, c’était vraiment difficile, nous savions que notre meilleure chance pour une victoire d’étape était de partir dans une échappée précoce, donc dans la première montée, assez tôt, à moins de 20 km, Gaia est partie et je l’ai suivie et nous avons pu creuser un écart et rester à l’écart. La quatrième étape a été assez difficile pour moi à cause de la déshydratation, puis Spratty et Georgia n’ont pas pris le départ hier à cause de Covid, alors c’était vraiment spécial de revenir très fort et de montrer la force de notre équipe et comment nous ne laissons rien nous abattre. L’année dernière au Giro, j’étais tout le temps à l’arrière, donc cette année est assez spéciale et j’ai appris que je ne peux rien prévoir sur ce Giro. Nous avons quelques sprinteurs dans notre équipe, donc j’espère que demain se terminera par un sprint du peloton, et bonne chance à nos sprinters. »

Les résultats du Tour d’Italie femme 2022