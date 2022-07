La formation Jumbo Visma l’a annoncé ce dimanche matin, Primoz Roglic sera non partant sur cette 15ème étape du Tour de France. Blessé au dos depuis sa chute sur la 5ème étape, le slovène co-leader de la Jumbo-Visma préfère se concentrer sur sa guérison. Jonas Vingegaard perd donc un coéquipier de choix et pourrait être un peu plus exposé dans les pyrénées.

« Je suis fier de ma contribution au classement actuel et je suis convaincu que l’équipe réalisera nos ambitions jaunes et vertes. Merci à tous pour votre grand soutien. »

🇫🇷 #TDF2022

Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour

“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 17, 2022