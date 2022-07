L’étape du jour, à la veille du contre la montre de Rocamadour, mènera les coureurs sur un parcours plat de 188,3 km. Une étape reliant Castelnau-Magnoac, ville-étape inédite, commune des Hautes-Pyrénées qui compte 800 habitants. A Cahors, ville-étape pour la 3ème fois, préfecture du Lot qui compte 20 800 habitants. Cette étape devrait plaire aux sprinteurs et sera l’occasion de venir chercher des bonifications à l’aube du CLM et de l’étape finale à Paris dimanche. Côté météo, une ambiance qui se réchauffe un peu plus, sans excès. Ciel lumineux sous des plaques nuageuses et/ou des nuages d’altitude généralement fins. Températures autour de 25°C au moment du départ, puis entre 29 et 32°C durant l’étape avec 32°C à Cahors pour l’arrivée. Vent d’ouest, parfois plutôt nord-ouest, 10 à 20 km/h en vent moyen et entre 20 et 40 km/h en pointes.

Le programme de l’étape 19 du Tour de France

Distance : 188,3 km

Ascensions : 2

Point maillot à pois : 2

Points maillot vert : 70

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h05

Départ réel : 13h10

Arrivée estimée : 17h27

Ouverture du village : 10h00

Départ de la caravane : 11h05

Arrivée estimée : 15h39

Comment suivre le Tour de France à la TV ?

Diffusion de l’étape sur France 3 à partir de 12h55 puis la bascule sur France 2 à 15h00. Etape aussi retransmise sur Eurosport.