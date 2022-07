Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 109ᵉ édition du Tour de France ce dimanche. Il devance le double tenant du titre, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), vainqueur en 2018. Les Français David Gaudu et Romain Bardet prennent la 4ᵉ et la 7ᵉ place du général.

La dernière étape pour Philipsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 21ᵉ et dernière étape du Tour de France 2022. Le Belge s’est imposé au sprint sur les Champs-Élysées. Il devance Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) et Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert).

Les classements du Tour de France