Julien Simon (Team TotalEenrgies) a remporté la première étape du Tour du Limousin. Le puncheur breton est sorti en solitaire dans le dernier kilomètre et a su résister au retour des sprinters dans les 200 derniers mètres. Sur la ligne, il devance Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Alex Aranburu (Movistar Team). Julien Simon signe son troisième succès de la saison et s’empare de la tête du classement général de ce Tour du Limousin.

