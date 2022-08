Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa Cycling Team) a remporté la 4ème et dernière étape du Tour du Limousin. L’Italien s’est isolé seul en tête à moins de deux kilomètres et a résisté au retour des sprinters dans les derniers mètres. Il devance le leader du classement général, Alex Aranburu (Movistar Team), et le vainqueur de la veille, Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Avec un nouveau podium et des nouvelles secondes de bonification, Aranburu remporte la 55ème édition du Tour du Limousin. Diego Ulissi et Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) complètent le podium. Premier Français, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) prend la 4ème place de l’épreuve.

Les classements du Tour du Limousin