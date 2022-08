Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté la première étape du Tour d’Allemagne. Bien emmené par ses coéquipiers, il aura joué des coudes pour se placer et lever les bras sur la ligne. Il devance Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et Max Kanter (Movistar). Il s’agit de sa première victoire depuis avril dernier sur le Tour de Turquie. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), le vainqueur du prologue, défend les maillots de leader du classement général et du classement par points. En revanche, le maillot bleu du meilleur grimpeur change d’épaules. Le nouveau leader est Jakob Geßner (Team Lotto – Kern Haus). Au sein d’une échappée composée initialement de quatre coureurs, il a atteint en premier les trois sommets du jour. Le jeune Allemand a récolté 11 points.

Réaction de Caleb Ewan

« Avec plusieurs montées le long du parcours, cette étape n’était en aucun cas facile, mais l’équipe m’a parfaitement protégé et m’a amené dans une position idéale vers la ligne », réagit Caleb Ewan satisfait. « Je suis vraiment heureux de terminer ici après une longue période sans victoires. Cette victoire d’étape a un goût vraiment sucré après des mois assez moyens. J’ai continué à croire en moi et aussi mon équipe m’a toujours soutenu. Je suis donc heureux de retrouver le chemin de la victoire et d’offrir à l’équipe cette victoire d’étape du Deutschland Tour. »

« Je savais que j’étais en bonne forme, mais à cause d’une chute à Hambourg, je n’ai pas vraiment pu le montrer jusqu’à présent. Avec plusieurs montées, aujourd’hui était une étape un peu sélective, mais j’ai retrouvé mes jambes de grimpeur et j’ai pu m’accrocher sans problème. Le terrain ondulé a rendu le final chaotique, mais mes coéquipiers l’ont fait à la perfection. Ils ont gardé le peloton ensemble et se sont assurés que ce serait un sprint à la fin. Souvent, ces finales en descente sont vraiment difficiles à chronométrer, mais les gars m’ont déposé dans une position parfaite et j’ai pu commencer mon sprint quand je le voulais. C’est devenu un peu délicat quand j’ai failli être bloqué, mais j’ai pu trouver de l’espace pour passer et j’ai pu continuer jusqu’à la ligne. Je suis vraiment heureux de cette victoire », conclut Caleb Ewan.

Le classement du Tour d’Allemagne 2022