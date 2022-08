Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) s’est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour d’Allemagne. Malgré plusieurs attaques dans le final, c’est un sprint massif qui a eu lieu dans les rues de Marburg. Le Norvégien devance le champion de France Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) et Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost). Bettiol prend 4″ de bonifications et s’empare de la tête du classement général devant Kristoff et Ganna (Ineos Grenadiers). À noter que Romain Bardet (Team DSM) a pris 3″ de bonification à 5 km de l’arrivée.

Les classements du Tour d’Allemagne