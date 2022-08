Cian Uijtdebroeks (Belgique) a remporté la 7ème étape du Tour de l’Avenir ce vendredi à Saint-François Longchamp. Le jeune grimpeur belge a attaqué à 10 kilomètres de l’arrivée et a creusé l’écart tout au long de l’ascension finale. Sur la ligne, il devance Davide Piganzoli (Italie), +1:16″ et le maillot jaune, Michel Heßmann (Allemagne), +1:25″. À noter que Cian Uijtdebroeks aurait dû s’emparer du maillot jaune, mais il a pris un bidon dans une non-autorisée et a écopé d’une pénalité de 20″. Michel Heßmann conserve donc la tête du général avant les deux dernières étapes.

Les classements du Tour de l’Avenir