Adam Yates (Ineos Grenadiers) a remporté la 3ème étape du Tour d’Allemagne en solitaire. Sur les pentes du Schauinsland et sous une météo pluvieuse, le Britannique a attaqué dès le pied et a distancé tous les autres favoris. À l’arrivée, il devance Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), +19″ et Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), +28″. Romain Bardet (Team DSM) a lui été distancé assez rapidement du groupe des favoris. Yates fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Les classements du Tour d’Allemagne