Cian Uijtdebroeks (Belgique) a remporté la 8ème étape du Tour de l’Avenir ce samedi. Comme hier, le grimpeur belge était le plus fort et a fait la différence dans la dernière ascension du jour, la Toussuire. Sur la ligne, il devance Archie Ryan (Irlande) et Johannes Staune-Mittet (Norvège). Le leader du général, Michel Heßmann (Allemagne), a perdu plus de deux minutes et cède son maillot jaune à Uijtdebroeks avant la dernière étape demain.

