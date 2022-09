Gonzalo Serrano (Movistar Team) s’est imposé lors de la 4ème étape du Tour de Grande-Bretagne. Dans la dernière ascension du jour, quatre hommes s’isolent à l’avant de la course : Tom Pidcock, Dylan Teuns, Omar Fraile et Gonzalo Serrano. Ce dernier règle le groupe de quatre coureurs au sprint et signe le 3ème succès de sa carrière. Il devance Tom Pidcock et Dylan Teuns. Serrano fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Les classements du Tour de Grande-Bretagne