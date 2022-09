Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) s’est imposé lors de la 5ème étape du Tour de Grande-Bretagne. Le Belge a été le plus rapide au terme d’un sprint massif. Il devance Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), qui prend 4″ de bonification. Au classement général, Pidcock revient à 3″ du leader, Gonzalo Serrano (Movistar Team).

Interview de Jordi Meeus sur la ligne

« Tout d’abord, je dois remercier tous mes coéquipiers. Ils se sont engagés à 100% aujourd’hui et c’est spécial de sentir ce genre d’esprit. Nous avons touché l’avant au bon moment et nous savions aussi que nous devions prendre le dernier virage à l’extérieur à cause des barrières. J’avais encore de bonnes jambes à la fin et je pouvais me déplacer dans le peloton sans prendre trop de risques. Le sprint était parfait, et le timing était bon. C’est un sentiment merveilleux d’être de retour sur la plus haute marche du podium après tous les revers que j’ai eu jusqu’à présent cette saison. »

Les classements du Tour de Grande-Bretagne