Communiqué de presse du Tour of Britain

Suite à la déclaration concernant l’annulation de la sixième étape en signe de respect suite au décès de Sa Majesté la Reine, les organisateurs de l’AJ Bell Tour of Britain peuvent également confirmer que les septième (Dorset) et huitième (Île de Wight) étapes n’auront pas lieu. Cette décision a été prise en consultation avec les parties prenantes et les partenaires à la lumière des circonstances opérationnelles, y compris la réaffectation compréhensible des ressources policières en ce moment. Par conséquent, le classement final sera établi à l’issue de la cinquième étape, le jeudi 8 septembre. Le vainqueur de l’AJ Bell Tour of Britain 2022 sera Gonzalo Serrano (Movistar Team).

En outre, les leaders des classements respectifs – Tom Pidcock (Dodl by AJ Bell points), Mathijs Paasschens (ŠKODA King of the Mountains) et Matthew Teggart (Sportsbreaks.com sprints) – seront également déclarés vainqueurs de ces compétitions. L’organisation du Tour of Britain, ainsi que les équipes, coureurs et officiels impliqués dans l’événement, adressent leurs plus sincères condoléances à la famille royale en ce triste moment.