Pensé pour les pratiquants réguliers à la recherche de performance, le NAKAMURA Complite 950C mise sur un équipement haut de gamme pour séduire les amateurs de Cross Country. Actuellement proposé à 949,99 € au lieu de 1 199,99 € chez Intersport, ce VTT bénéficie d’une réduction de 250 €, une offre intéressante pour un modèle doté d’un cadre carbone.

Conçu pour les sorties sportives et les terrains exigeants, ce VTT associe légèreté, dynamisme et précision de pilotage. Son cadre monocoque UD en carbone apporte davantage de réactivité tout en conservant un poids contenu, idéal pour les cyclistes souhaitant gagner en efficacité dans les relances et les montées.

NAKAMURA Vtt adulte Complite 950C Rouge Le cadre en carbone de dernière génération apporte de la légèreté et du dynamisme. Associé à la transmission SHIMANO DEORE 1x12 vitesses et à la fourche ROCKSHOX Judy, il rend accessible la performance haut de gamme 1 199,99 € 949,99 € Voir l'offre

Bon plan VTT : le NAKAMURA Complite 950C carbone avec Shimano Deore et RockShox en promotion

Le Complite 950C embarque une transmission SHIMANO DEORE 1×12 vitesses permettant de profiter d’une large plage de développements adaptée aux parcours vallonnés et techniques. La fourche ROCKSHOX Judy vient compléter l’ensemble avec un débattement pensé pour améliorer le confort et le contrôle sur terrain cassant.

Côté freinage, les freins à disques hydrauliques assurent une puissance progressive et sécurisante quelles que soient les conditions. Les roues de 29 pouces participent également aux performances globales du vélo avec un meilleur rendement et une plus grande facilité de franchissement.

Avec cet équipement, NAKAMURA propose un VTT performant et accessible pour les cyclistes souhaitant passer un cap dans leur pratique du Cross Country.

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